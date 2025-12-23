به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و در جمع بندی جلسه عصر امروز مجلس درباره بررسی سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب،

گفت: ابتدا لازم است از دانشگاه تهران، رئیس این دانشگاه، وزارت علوم و همه دانشگاه‌هایی که همراهی کردند و این گزارش امروز ارائه شد، تقدیر و تشکر کنم.

وی تأکید کرد: بدون شک هر تصمیمی که به درستی اتخاذ نشود، تصمیم‌گیری درست نیز حاصل نخواهد شد. دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های کشور باید به‌صورت تخصصی به این موضوع بپردازند.

قالیباف ضمن قدردانی از دست‌اندرکارانی که در مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها را ایجاد کردند، افزود: مرکز پژوهش‌ها در زمینه‌های مختلف به مجلس کمک می‌کند و از ظرفیت سایر دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها نیز استفاده می‌کند.

رئیس مجلس تأکید کرد: موضوعی که می‌خواهم به آن اشاره کنم، اهمیت حکمرانی در حوزه آب است. موضوع حکمرانی تنها محدود به آب نیست، بلکه در سایر حوزه‌ها از جمله انرژی نیز شاهد مشکلاتی در مصرف هستیم. تولید و مصرف آب هر دو مهم هستند، اما مصرف از مهم‌ترین چالش‌های ماست.

وی ادامه داد: قوانین ما حتماً برخاسته از پژوهش‌ها و دانشگاه‌ها است. برخی طرح‌ها علمی هستند اما ممکن است توجه کافی به توان دولت، ظرفیت مالی و عملیاتی آن نشده باشد. باید این مسائل با واقعیت‌های کشور هماهنگ شوند.

قالیباف افزود: در برنامه هفتم توسعه و ماده ۳۸، تأکید بر حکمرانی در حوزه مصرف آب است. در کشور ما شش حوزه اصلی آب داریم که حوزه‌های اصلی آبریز ماست و تقریباً حدود ۳۰ ناحیه فرعی هم داریم که زیرمجموعه آن‌ها هستند. یکی از مشکلات اساسی در حکمرانی، عدم تطابق سازماندهی سیاسی فضا با عوامل طبیعی از جمله آب است و مشکل حکمرانی ما از اینجا شروع می‌شود.

وی تصریح کرد: در مصرف آب، تنها حدود ۲۰ درصد منابع مدیریت و سازماندهی شده تحویل داده می‌شود و حدود ۷۵ درصد ذخایر آب کشور به صورت فله‌ای در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. برای کنترل مصرف، باید اقدامات عملی و جدی انجام شود و نگذاریم آب به صورت فله‌ای وارد بخش کشاورزی شود.‌

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: با کمک دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها و مجموعه دولت می‌توان حکمرانی آب را به‌ویژه در مصرف، از حالت فله‌ای خارج کرد. در حال حاضر، ۶۰۹ دشت داریم که ۴۰۸ مورد آن ممنوعه و خشک شده است.

قالیباف افزود: اگر دولت و مجلس دست به دست هم دهند و به توافق برسند، پیشبرد اولویت‌ها به خوبی انجام خواهد شد. بیش از ۱۵ سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام چالش‌های کشور بررسی شد که اولین چالش کشور بحران آب بود، اما اقدام عملی و مؤثر چندانی برای رفع این مشکل انجام نشده است. یک شهر نیست که بگوید مشکل آب نداریم.

وی در پایان گفت: نباید آب، نعمتی که خداوند به ما داده است، به دلیل مدیریت ناصحیح خسارت‌زا شود. حکمرانی واقعی بر آب باید به‌طور قطع اجرا شود و پیگیری آن بر عهده همه مسئولان است. کمیسیون اصل نود مجلس هم در ارتباط با حوزه آب کارهای قابل توجهی انجام دادند که باید مورد توجه باشد.