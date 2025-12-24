به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در هفته پانزدهم لیگ برتر قرار است روز یکشنبه ۷ دی به مصاف یکدیگر بروند. مدیران باشگاه استقلال در ابتدا تمایل داشتند این دیدار را در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار کنند، اما با مخالفت مسئولان مواجه شدند. در ادامه، پیشنهاد برگزاری بازی در ورزشگاه ثامن به مسئولان استقلال ارائه شد و اکنون مشخص نیست آیا مدیران این باشگاه با برگزاری دیدار در این ورزشگاه موافقت خواهند کرد یا خیر.

امیر زارعی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه ورزشگاه محل برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و گل گهر اظهار داشت: صبح امروز نمایندگان باشگاه استقلال به مشهد آمدند تا از شرایط ورزشگاه بازدید کنند. با توجه به جمعیت هواداران استقلال و ظرفیتی که ورزشگاه امام رضا (ع) دارد، قرار شد حدود ۶۰ درصد از ورزشگاه یعنی چیزی در حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار بلیت فروشی شود، اما با توجه به پیش بینی حضور حداکثری هواداران استقلال در این بازی ورزشگاه ثامن مشهد برای میزبانی از این بازی به نمایندگان باشگاه استقلال پیشنهاد شد.

او ادامه داد: ورزشگاه ثامن با ظرفیت ۳۰ هزار نفر و امکانات مناسب‌تر از جمله پارکینگ‌ها، دسترسی بهتر و چمن باکیفیت‌تر نسبت به ورزشگاه آزادی تهران، گزینه بهتری است. نگهداری چمن این ورزشگاه در حد ایده‌آل انجام می‌شود و سکوها و رختکن‌ها نیز وضعیت مطلوبی دارند. تنها نکته مورد توجه، بحث گیت‌های ورودی است، زیرا برای فروش اینترنتی بلیت‌ها باید این گیت‌ها پیش‌بینی شوند که تا کنون انجام نشده، اما قرار است نمایندگان باشگاه استقلال نظر نهایی خود را دهند تا در صورت تأیید آنها برای نصب گیت ها آماده شویم و تصمیم نهایی گرفته شود.

زارعی خاطر نشان کرد: همچنین برای فروش بلیت‌های اینترنتی، فیبر نوری و لوازم مرتبط با سیستم کمک داور ویدئویی VAR هم ورزشگاه ثامن مشکلی ندارد و تنها مشکل گیت وجود دارد که آن هم رفع خواهد شد.

زارعی در پایان تأکید کرد: ورزشگاه امام رضا (ع) ظرفیت پاسخگویی به جمعیت عظیم هواداران را ندارد، اما ورزشگاه ثامن با امکانات پارکینگ و دسترسی بهتر، آماده برگزاری بازی است. در صورت موافقت باشگاه استقلال، این دیدار در ورزشگاه ثامن برگزار خواهد شد و از نظر شورای تأمین مشکلی وجود ندارد.