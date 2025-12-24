  1. ورزش
راه اندازی فروشگاه سیار آخرین امید مدیران المحرق برای حضور تماشاگران

مدیران باشگاه المحرق بحرین برای دیدار با استقلال ایران در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اقدام به راه اندازی فروشگاه سیار در ورزشگاه کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه چهارشنبه ۳ دی در ورزشگاه علی بن محمد آل خلیفه رو در روی هم قرار می‌گیرند. باشگاه المحرق چند روز پیش اعلام کرده بود که برای حضور هرچه بیشتر هواداران در این بازی بلیت برای تماشاگرانش رایگان خواهد بود.

در همین رابطه و در فاصله چند ساعت به آغاز بازی، باشگاه المحرق از راه‌اندازی Muharraq Store، فروشگاه رسمی متحرک خود، خبر داد. این فروشگاه از دیدار امروز مقابل استقلال تهران در پارکینگ باشگاه فعال خواهد بود. هدف از این اقدام، تقویت تجربه هواداران و عرضه محصولات رسمی باشگاه المحرق به طرفداران است.

در جدول گروه A المحرق با ۷ امتیاز در مکان دوم و استقلال با ۵ امتیاز سوم است و تنها با کسب ۳ امتیاز شاگردان ریکاردو ساپینتو می‌توانند از مرحله گروهی صعود کنند.

