آغاز گروه بندی متقاضیان نهضت ملی مسکن در سمنان

سید محمد حسینی طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز مرحله گروه بندی متقاضیان نهضت ملی مسکن در مرکز استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه این مرحله گروه بندی شامل سایت اراضی ۲۰۵ هکتاری حدفایل پل شهید ترحمی تا پل جهاد می شود، افزود: دریافت پیامک از سرشماره ۳۰۰۰۷۰۰۱۷۷ نخستین مرحله اقدام متقاضیان در مرکز استان سمنان است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین با بیان اینکه اطلاعیه و فرم های نام نویسی گروه های ساخت نهضت ملی مسکن شهر سمنان به صورت کامل و دقیق از سوی متقاضیان می بایست پر شود، گفت: این فرم ها در فضای مجازی ایتای راه و شهرسازی استان سمنان بارگذاری شده است.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه تکمیل فرم های مربوطه از ایتای semmrud مرحله نخست است، تاکید کرد: مراجعه به اداره پست میدان امام رضا(ع) سمنان برای ارائه مدارک و دریافت رسید پستی بارکد اقدام نهایی برای متقاضیان گروه نهضت ملی مسکن شهرستان سمنان است.