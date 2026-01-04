حازم قاسم: اشغالگران به نقض توافق آتش بس در غزه ادامه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی حماس تاکید کرد: رژیم اشغالگر جنایتکار با تشدید کشتار غیرنظامیان بی‌گناه و حذف خط زرد در خان یونس در جنوب نوار غزه، نقض توافق آتش بس در نوار غزه را گسترش می‌دهد.

حازم قاسم افزود: اشغالگران همچنین عملیات انفجار منازل در نیمه شرقی نوار غزه را در ادامه نسل کشی و پاکسازی کامل قومی تشدید کرده‌اند.

وی افزود: اشغالگران همچنان گذرگاه رفح را مسدود نگاه داشته و ورود کمک‌ها را محدود می‌کنند و این برخلاف توافق آتش بس در غزه است. تخلفات اشغالگران یک سیاست برنامه‌ریزی شده برای به شکست کشاندن توافق است که در نشست شرم الشیخ به تصویب و امضای همه طرف‌ها رسید.

حازم قاسم از طرف‌های میانجیگر، کشورهای ضامن اجرای توافق و طرف‌هایی که در شرم‌الشیخ گرد هم آمدند خواست اشغالگران را تحت فشار قرار دهند تا از بد عهدی‌های خود در اجرای توافق دست برداشته و تعهدات خود را مطابق آنچه در توافق آمده است، اجرا کنند.