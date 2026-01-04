  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

حازم قاسم: اشغالگران به نقض توافق آتش بس در غزه ادامه می دهند

حازم قاسم: اشغالگران به نقض توافق آتش بس در غزه ادامه می دهند

سخنگوی حماس اعلام کرد: رژیم اشغالگر جنایتکار با تشدید کشتار غیرنظامیان بی‌گناه و حذف خط زرد در خان یونس در جنوب نوار غزه، نقض توافق آتش بس در نوار غزه را گسترش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم سخنگوی حماس تاکید کرد: رژیم اشغالگر جنایتکار با تشدید کشتار غیرنظامیان بی‌گناه و حذف خط زرد در خان یونس در جنوب نوار غزه، نقض توافق آتش بس در نوار غزه را گسترش می‌دهد.

حازم قاسم افزود: اشغالگران همچنین عملیات انفجار منازل در نیمه شرقی نوار غزه را در ادامه نسل کشی و پاکسازی کامل قومی تشدید کرده‌اند.

وی افزود: اشغالگران همچنان گذرگاه رفح را مسدود نگاه داشته و ورود کمک‌ها را محدود می‌کنند و این برخلاف توافق آتش بس در غزه است. تخلفات اشغالگران یک سیاست برنامه‌ریزی شده برای به شکست کشاندن توافق است که در نشست شرم الشیخ به تصویب و امضای همه طرف‌ها رسید.

حازم قاسم از طرف‌های میانجیگر، کشورهای ضامن اجرای توافق و طرف‌هایی که در شرم‌الشیخ گرد هم آمدند خواست اشغالگران را تحت فشار قرار دهند تا از بد عهدی‌های خود در اجرای توافق دست برداشته و تعهدات خود را مطابق آنچه در توافق آمده است، اجرا کنند.

کد خبر 6712550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها