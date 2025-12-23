  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

«بمب ساعتی اقتصادی» اسرائیل چیست؟

«بمب ساعتی اقتصادی» اسرائیل چیست؟

مرکز «ناتال» رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که پیامدهای روانی جنگ، بمب ساعتی ۱۶۰ میلیارد دلاری برای اقتصاد این رژیم است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مرکز «ناتال» رژیم صهیونیستی در گزارشی هشدار داد که صدمات روانی ناشی از وقایع ۷ اکتبر و جنگ‌های پس از آن، به مثابه یک «بمب ساعتی اقتصادی» است که سرمایه انسانی و رشد پایدار این رژیم را برای سال‌های طولانی با تهدید جدی مواجه می‌کند.

بر اساس برآوردهای این مرکز، تل آویو در بازه‌ای ۵ ساله با هزینه‌ای سنگین و سرسام‌آور بالغ بر ۵۰۰ میلیارد شِکِل (معادل تقریبی ۱۶۰ میلیارد دلار) روبرو خواهد شد که شامل تمامی مخارج مستقیم و غیرمستقیم ناشی از پیامدهای روانی این دوران است.

در این گزارش آمده است که بخش بزرگی از این هزینه‌ها به صورت آنی در بودجه‌های کابینه ظاهر نمی‌شود، بلکه به تدریج و در قالب فرسایش سرمایه انسانی، کاهش بهره‌وری تولید و افزایش نرخ بیماری، خشونت و اعتیاد، اثرات مخرب خود را بر اقتصاد نشان خواهد داد.

کد خبر 6699890

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها