«بمب ساعتی اقتصادی» اسرائیل چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، مرکز «ناتال» رژیم صهیونیستی در گزارشی هشدار داد که صدمات روانی ناشی از وقایع ۷ اکتبر و جنگهای پس از آن، به مثابه یک «بمب ساعتی اقتصادی» است که سرمایه انسانی و رشد پایدار این رژیم را برای سالهای طولانی با تهدید جدی مواجه میکند.
بر اساس برآوردهای این مرکز، تل آویو در بازهای ۵ ساله با هزینهای سنگین و سرسامآور بالغ بر ۵۰۰ میلیارد شِکِل (معادل تقریبی ۱۶۰ میلیارد دلار) روبرو خواهد شد که شامل تمامی مخارج مستقیم و غیرمستقیم ناشی از پیامدهای روانی این دوران است.
در این گزارش آمده است که بخش بزرگی از این هزینهها به صورت آنی در بودجههای کابینه ظاهر نمیشود، بلکه به تدریج و در قالب فرسایش سرمایه انسانی، کاهش بهرهوری تولید و افزایش نرخ بیماری، خشونت و اعتیاد، اثرات مخرب خود را بر اقتصاد نشان خواهد داد.
