فرماندار دشتی: کارگروه اشتغال نقشی کلیدی در بهبود معیشت جامعه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح پنجشنبه در نشست کارگروه اشتغال شهرستان دشتی که با حضور مدیرکل کمیته امداد استان برگزار شد با تبریک اعیاد ماه رجب اظهار کرد: تصمیمات کارگروه اشتغال در شرایط فعلی کشور، اهمیتی همتراز با جلسات مدیریت بحران دارد و میتواند نقش مؤثری در بهبود معیشت مردم و حفظ آرامش بازار کار ایفا کند.
وی با اشاره به اعتبارات پیشبینیشده در حوزه اشتغال افزود: این منابع میتواند به تثبیت و بهبود وضعیت اشتغال در شهرستان کمک کند، به شرط آنکه مصوبات جلسات بهصورت عملیاتی و با مسئولیتپذیری کامل دنبال شود.
فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت همکاری بانکها تصریح کرد: با وجود ضوابط بانکی، امکان تسهیلگری در چارچوب قوانین وجود دارد و انتظار میرود بانکها از حداقل ظرفیتهای قانونی به نفع مردم استفاده کنند.
مقاتلی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست سهم تسهیلات خود را بهصورت دقیق رصد کرده و پیگیری مستمر پرداختها را در دستور کار قرار دهند و افزود: از هفته آینده، عملکرد دستگاهها بهصورت موردی و جزئی بررسی خواهد شد.
وی بر اهمیت ثبت دقیق اطلاعات در سامانه ملی رصد تأکید کرد و گفت: آمارهای اشتغال باید دقیق، بهروز و قابل مقایسه باشد تا تصمیمگیریها بر اساس واقعیتهای میدانی انجام شود.
فرماندار دشتی با اشاره به نقش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی اظهار کرد: تسهیلات اشتغالزایی میتواند تأثیر مستقیم بر تثبیت معیشت خانوادههای تحت پوشش داشته باشد و بر این اساس همکاری همه دستگاهها در این زمینه ضروری است.
