به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست با مدیران بانک صادرات استان و شهرستان اظهار کرد: ضرورت دارد بانک‌ها در اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی و حمایت از واحدهای تولیدی شهرستان نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی افزود: راهکارهای لازم برای رفع موانع و تقویت واحدهای تولیدی باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی شهرستان اتخاذ شود تا زمینه اشتغال پایدار در منطقه فراهم شود.

مقاتلی با تأکید بر لزوم تسهیل امور مردم و رعایت اخلاق اداری بیان کرد: تکریم ارباب رجوع و داشتن سعه صدر از سوی کارکنان نظام بانکی امری ضروری است و باید در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: دولت نگاه ویژه‌ای به توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد و انتظار می‌رود بانک‌ها نیز در این زمینه با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی مؤثر، نقش خود را ایفا کنند.

وی همچنین خواستار پیش‌بینی مشوق‌های لازم برای حمایت از واحدهای تولیدی شد و گفت: پشتیبانی از سرمایه‌گذاران محلی و کارآفرینان می‌تواند زمینه رشد اقتصادی و افزایش اشتغال در شهرستان دشتی را فراهم کند.