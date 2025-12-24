روزنامه صهیونیستی: نیروی بین المللی قادر به خلع سلاح حماس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قدس، روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از یک منبع صهیونیستی نوشت که نیروهای بینالمللی در غزه قادر به خلع سلاح مقاومت فلسطین نیستند و هر کس تصور میکند که یک قدرت بینالمللی قادر است حماس را با زور خلع سلاح کند، در توهم است.
این گزارش صهیونیستی در نقض مفاد تعهدات رژیم صهیونیستی بر اساس آتش بس، تاکید کرد که ارتش این رژیم قبل از اینکه حماس سلاحهای خود را زمین بگذارد، از خط زرد عقبنشینی نخواهد کرد.
این گزارش میافزاید که تل آویو معتقد است که بدون خلع سلاح واقعی حماس، ایده نیروهای بینالمللی به ثمر نخواهد نشست.
این روزنامه صهیونیستی تصریح کرد که در صورت بنبست سیاسی و عدم دستیابی به توافق بر سر خلع سلاح حماس و همچنین عدم وجود یک مدل قابل اجرا برای برقراری نیروهای بینالمللی در غزه، اسرائیل معتقد است طرح دیگری شامل آغاز مراحل بازسازی تنها در مناطق تحت کنترل خود در داخل خط زرد باید اجرا شود.
