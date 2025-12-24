زکریا اشکپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸ دقیقه بامداد گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در یک منزل مسکونی به مرکز پیام اورژانس شهرستان آمل اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس چمستان به محل حادثه اعزام شد.
اشکپور با بیان اینکه محل حادثه در منطقه آهودشت، روستای باغبانکلا چمستان بوده است، افزود: متأسفانه در این حادثه که منجر به آتشسوزی کامل یک واحد مسکونی شد، دو نفر جان خود را از دست دادند.
وی تصریح کرد: هویت جانباختگان تاکنون مشخص نشده و بررسیهای تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.
سخنگوی مرکز مدیریت حوادث علوم پزشکی مازندران با اشاره به حضور عوامل امدادی در محل حادثه، گفت: پس از ایمنسازی صحنه و انجام اقدامات اولیه، موضوع جهت بررسی علت حادثه به مراجع ذیربط اعلام شد.
