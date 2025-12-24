  1. استانها
  2. مازندران
۳ دی ۱۴۰۴، ۷:۳۲

آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در آمل ۲ فوتی برجا گذاشت

آتش‌سوزی یک منزل مسکونی در آمل ۲ فوتی برجا گذاشت

آمل - سخنگوی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی مازندران، از وقوع آتش‌سوزی مرگبار در یک منزل مسکونی در شهرستان آمل خبر داد و گفت: این حادثه دو فوتی برجا گذاشته است.

زکریا اشکپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸ دقیقه بامداد گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی به مرکز پیام اورژانس شهرستان آمل اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس چمستان به محل حادثه اعزام شد.

اشکپور با بیان اینکه محل حادثه در منطقه آهودشت، روستای باغبان‌کلا چمستان بوده است، افزود: متأسفانه در این حادثه که منجر به آتش‌سوزی کامل یک واحد مسکونی شد، دو نفر جان خود را از دست دادند.

وی تصریح کرد: هویت جان‌باختگان تاکنون مشخص نشده و بررسی‌های تکمیلی در این زمینه ادامه دارد.

سخنگوی مرکز مدیریت حوادث علوم پزشکی مازندران با اشاره به حضور عوامل امدادی در محل حادثه، گفت: پس از ایمن‌سازی صحنه و انجام اقدامات اولیه، موضوع جهت بررسی علت حادثه به مراجع ذی‌ربط اعلام شد.

کد خبر 6700055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها