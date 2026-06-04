گزارش مهر از نهمین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی غدیر بخش سندرک

میناب- نهمین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی غدیر در بخش سندرک با برگزاری برنامه‌های متنوع به کار خود پایان داد.