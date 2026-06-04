https://mehrnews.com/x3cdX5 ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲ کد مطلب 6849909 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۲ گزارش مهر از نهمین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی غدیر بخش سندرک میناب- نهمین جشنواره فرهنگی، هنری و ورزشی غدیر در بخش سندرک با برگزاری برنامههای متنوع به کار خود پایان داد. دریافت 15 MB کد مطلب 6849909 کپی شد مطالب مرتبط بیش از۳۲۲هزار میلیاردریال طرح سرمایهگذاری در بنادرهرمزگان جذب شد صادقی پور: بلندمرتبه سازی در بندرعباس انجام خواهد شد کانونهای مساجد ظرفیت عظیمی برای جذب نوجوانان و جوانان هستند برچسبها هرمزگان میناب.هرمزگان عید سعید غدیرخم چشم به راه مهمونی غدیر
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