فرماندار دیر: آموزش و پیشگیری ستون اصلی مدیریت بحران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح چهارشنبه در برنامه «همیار آتشنشان و ایمنی» در دوراهک، با تقدیر از اقدامات شهرداری این شهر اظهار کرد: شهرداری دوراهک نشان داده که جسارت انجام کارهای بزرگ را دارد و با همتی بلند، پروژههای ارزشمندی از جمله میدان ورودی شهر و پارک ۴ هکتاری را در دست اجرا دارد که از پیشرفت قابل قبولی نیز برخوردار هستند.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش در مدیریت بحران تصریح کرد: در مدیریت بحران، چهار اصل اساسی وجود دارد که مهمترین و بنیادیترین آنها آموزش و پیشگیری است. آموزش، یک هزینه نیست بلکه سرمایهگذاری بلندمدت برای کاهش خسارتها و افزایش تابآوری جامعه محسوب میشود.
فرماندار دیر با اشاره به بارندگیهای اخیر شهرستان گفت: در سامانه بارشی اخیر، ۱۱۲ میلیمتر بارندگی در شهرستان دیر ثبت شد که علاوه بر برکات فراوان، موجب بهبود وضعیت سفرههای آب زیرزمینی شد؛ اما همین بارشها اگر بدون آمادگی باشد، میتواند به بحران تبدیل شود و اینجاست که نقش آموزش و پیشگیری پررنگ میشود.
سجادی با بیان اینکه هیچکس در جامعه بینیاز از آموزش نیست، خاطرنشان کرد: ما باید یاد بگیریم در شرایط بحرانی، بهترین تصمیم ممکن را بگیریم. این طرح، یک حرکت فرهنگی ارزشمند در مسیر آموزش، ایمنی و مسئولیتپذیری اجتماعی است و نباید نسبت به اتفاقات پیرامون خود بیتفاوت باشیم.
وی افزود: شهر خوب، یافتنی نیست؛ ساختنی است و این شهر با دستان شما دانشآموزان و مدیران آینده ساخته خواهد شد، بیتفاوتی نسبت به محیط اطراف، آفت توسعه است و آموزش، مهمترین ابزار مقابله با آن است.
