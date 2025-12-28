به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا سجادی صبح یکشنبه در بازدید از مسابقات قرآن، عترت و نماز مقطع ابتدایی در دو رده دختران و پسران در کانون شهید دستغیب دیّر با تأکید بر جایگاه قرآن و اهل‌بیت (ع) در نظام آموزشی کشور اظهار داشت: برنامه‌های آموزشی در مقاطع ابتدایی و متوسطه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که دانش‌آموزان در کنار آموزش علمی، با مفاهیم قرآنی، تلاوت، حفظ و عمل به قرآن و سیره اهل‌بیت (ع) انس بگیرند.

فرماندار شهرستان دیّر با اشاره به حدیث شریف ثقلین افزود: پیامبر اکرم (ص) قرآن و عترت را به‌عنوان دو امانت گران‌بها معرفی کردند و تصریح فرمودند هرکس به این دو تمسک جوید، هرگز گمراه نخواهد شد؛ این اصل باید محور فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مدارس قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموز موفق تنها کسی نیست که در درس‌های آموزشی موفق باشد، تصریح کرد: آموزش و پرورش باید همزمان به دو بعد تعلیم و تزکیه توجه داشته باشد؛ تعلیم یعنی انتقال علم و دانش، و تزکیه یعنی پرورش درونی و اخلاقی که لازمه تربیت انسان موفق است.

سجادی عمل به قرآن را لازمه قرائت آن دانست و گفت: قرآن تنها برای خواندن نیست، بلکه باید در زندگی فردی و اجتماعی به آن عمل شود؛ همان‌گونه که انسان برای درمان به پزشک مراجعه و به نسخه عمل می‌کند، قرآن نیز نسخه شفابخش زندگی انسان است.

وی خاطرنشان کرد: حتی خواندن چند آیه یا چند صفحه قرآن در آغاز روز می‌تواند برکات فراوانی در زندگی و تحصیل دانش‌آموزان ایجاد کند و موجب روشنی دل و فکر آنان شود.