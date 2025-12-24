عبدالوحید فیاضی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار خود با وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: در نشست مهمترین پروژههای عمرانی و ارتباطی حوزه انتخابیه نور و محمودآباد مورد بررسی قرار گرفت که این دیدار با تصمیمات و دستورات اجرایی وزیر همراه بود.
وی افزود: یکی از مهمترین مصوبات این نشست، دستور وزیر برای تأمین اعتبار محور سرخرود آمل از محل ماده ۲۳ بود که با توجه به پیگیریهای انجامشده در هفتههای اخیر و اخذ مجوزهای زیستمحیطی و پدافند غیرعامل، این پروژه وارد مرحله عملیاتی جدیتری خواهد شد.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با اشاره به محور نور چمستان آمل گفت: با توجه به اهمیت این مسیر ارتباطی، وزیر راه و شهرسازی دستور تسریع در فرآیند تأمین اعتبار از محل ماده ۵۶ را صادر کرد که انتخاب بانک عامل نیز با پیگیریهای انجامشده در دستور کار قرار گرفته است.
فیاضی ادامه داد: در این دیدار، موضوع پل کمربندی رویان و زیرگذر تقاطع کمربندی نور (تقاطع سایپا) نیز مطرح شد و وزیر راه دستور تسریع در انتخاب پیمانکار و همچنین تأمین مالی این پروژهها را صادر کرد.
وی با اشاره به مطالبات مردم مناطق کوهستانی و ییلاقی حوزه انتخابیه خاطرنشان کرد: نصب گالری ریزشی در گردنه لاوش محور بلده پل زنگوله طی هفتههای آینده انجام خواهد شد و همچنین تخصیص اعتبار جدید برای بهسازی، ایمنسازی و روکش آسفالت محورهای کوهستانی و ییلاقی نیز از دیگر مصوبات این نشست بود.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس در پایان تأکید کرد: پیگیری مستمر پروژههای عمرانی و حملونقلی با هدف ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و توسعه متوازن منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.
