استیضاح وزیر علوم بعید است

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوع و مسائل مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله مباحث اصلی مطرح شده در کمیسیون آموزش است، اظهار داشت: احتمال استیضاح وزیر فعلا بعید است.

وی اظهار داشت: باید ببینیم که آیا تذکر و سئوال از وزیر به نتیجه ای می رسد یا خیر.

وی عنوان کرد: موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، ارتقای رتبه بندی معلمان، برنامه ریزی برای قانون جدید آموزشهای فنی و حرفه ای از دیگر برنامه های اصلی کمیسیون به شمار می رود.

کمبود شدید آب در نور و محمودآباد

نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس درباره مشکلات حوزه انتخابیه، مشکلات آب وفاضلاب را در شهرستانهای نور و محمودآباد از مهمترین مسائل بیان کرد و گفت: در این شهرستانها با کمبود شدید آب مواجه هستیم.

وی اظهار داشت: در گروه بندی اعمال شده شهرهای بابل، بابلسر و ... جزو شهرهای الف محسوب شدند و در این گروه بندی توجه ای به غرب استان نشده است.

حرکت لاکپشتی کمربندیها

وی عنوان کرد: مشکل دیگر بحث راه بوده و مخصوصا در چند محور مشکل داریم که یکی از آن، کمربندیهایی است که از سالهای قبل شروع شده و همچنان باقی مانده است.

عبدالوحید فیاضی بیان داشت: پیشرفت فیزیکی کمربندی نور به رویان و کمربندی محمودآباد کند است و محور نور – چمستان – آمل نیز پیشرفیت فیزیکی کمی دارد و اعتبار لازم در اختیار پیمانکار قرار نمی گیرد و همچنان حرکت لاکپشتی دارد.

فیاضی یادآورشد: این محور پرتردد است و نیاز به توجه و حمیت مسئولان امر برای رفع مشکلات را دارد.