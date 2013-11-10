استیضاح وزیر علوم بعید است

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوع و مسائل مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله مباحث اصلی مطرح شده در کمیسیون آموزش است، اظهار داشت: احتمال استیضاح وزیر فعلا بعید است.
وی اظهار داشت: باید ببینیم که آیا تذکر و سئوال از وزیر به نتیجه ای می رسد یا خیر.
وی عنوان کرد: موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، ارتقای رتبه بندی معلمان، برنامه ریزی برای قانون جدید آموزشهای فنی و حرفه ای از دیگر برنامه های اصلی کمیسیون به شمار می رود.
کمبود شدید آب در نور و محمودآباد
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس درباره مشکلات حوزه انتخابیه، مشکلات آب وفاضلاب را در شهرستانهای نور و محمودآباد از مهمترین مسائل بیان کرد و گفت: در این شهرستانها با کمبود شدید آب مواجه هستیم.
وی اظهار داشت: در گروه بندی اعمال شده شهرهای بابل، بابلسر و ... جزو شهرهای الف محسوب شدند و در این گروه بندی توجه ای به غرب استان نشده است.
حرکت لاکپشتی کمربندیها
وی عنوان کرد: مشکل دیگر بحث راه بوده و مخصوصا در چند محور مشکل داریم که یکی از آن، کمربندیهایی است که از سالهای قبل شروع شده و همچنان باقی مانده است.
عبدالوحید فیاضی بیان داشت: پیشرفت فیزیکی کمربندی نور به رویان و کمربندی محمودآباد کند است و محور نور – چمستان – آمل نیز پیشرفیت فیزیکی کمی دارد و اعتبار لازم در اختیار پیمانکار قرار نمی گیرد و همچنان حرکت لاکپشتی دارد.
فیاضی یادآورشد: این محور پرتردد است و نیاز به توجه و حمیت مسئولان امر برای رفع مشکلات را دارد.
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