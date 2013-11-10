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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۰۵

فیاضی در گفتگو با مهر:

استیضاح وزیر علوم بعید است

استیضاح وزیر علوم بعید است

نور - خبرگزاری مهر: سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات  مجلس شورای اسلامی، استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را بعید دانست.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موضوع و مسائل مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله مباحث اصلی مطرح شده در کمیسیون آموزش است، اظهار داشت: احتمال استیضاح وزیر فعلا بعید است.
 
وی اظهار داشت: باید ببینیم که آیا تذکر و سئوال از وزیر به نتیجه ای می رسد یا خیر.
 
وی عنوان کرد: موضوعات مربوط به آموزش و پرورش، ارتقای رتبه بندی معلمان، برنامه ریزی برای قانون جدید آموزشهای فنی و حرفه ای از دیگر برنامه های اصلی کمیسیون به شمار می رود.
 
کمبود شدید آب در نور و محمودآباد
 
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس درباره مشکلات حوزه انتخابیه، مشکلات آب وفاضلاب را در شهرستانهای نور و محمودآباد از مهمترین مسائل بیان کرد و گفت: در این شهرستانها با کمبود شدید آب مواجه هستیم.
 
وی اظهار داشت: در گروه بندی اعمال شده شهرهای بابل، بابلسر و ... جزو شهرهای الف محسوب شدند و در این گروه بندی توجه ای به غرب استان نشده است.
 
حرکت لاکپشتی کمربندیها
 
وی عنوان کرد: مشکل دیگر بحث راه بوده و مخصوصا در چند محور مشکل داریم که یکی از آن، کمربندیهایی است که از سالهای قبل شروع شده و همچنان باقی مانده است.
 
عبدالوحید فیاضی بیان داشت: پیشرفت فیزیکی کمربندی نور به رویان و  کمربندی محمودآباد کند است و محور نور – چمستان – آمل نیز پیشرفیت فیزیکی کمی دارد و اعتبار لازم در اختیار پیمانکار قرار نمی گیرد و همچنان حرکت لاکپشتی دارد.
 
فیاضی یادآورشد: این محور پرتردد است و نیاز به توجه و حمیت مسئولان امر برای رفع مشکلات را دارد.
کد مطلب 2172794

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