اجلاس «به نام زن، به رسم مقاومت» در البرز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با کنگره بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید استان البرز و در هشتمین روز از برگزاری کنگره شهدای استان البرز که از ۲۵ آذرماه آغاز شده، حدود هشت هزار نفر از بانوان اقشار مختلف استان البرز را گرد هم آورد.

این مراسم با هدف تبیین نقش‌آفرینی بانوان در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و بازخوانی جلوه‌های ایثار و مقاومت آنان برپا گردید.

تجلیل از شهیده فاطمه صالحی

معصومه آقایی، مدیرکل بانوان استانداری البرز در حاشیه این مراسم، با اشاره به محور محتوایی برنامه، اعلام کرد که شهیده فاطمه صالحی، یکی از شهدای جنگ ۱۲ روزه، به عنوان چهره محوری این اجلاسیه انتخاب شده است. وی افزود: تولید مستند، فیلم کوتاه و تدوین کتاب زندگینامه این بانوی شهیده در دستور کار قرار دارد.

آقایی با تاکید بر اینکه برنامه‌ها صرفاً به روایت تاریخی محدود نشده است، خاطرنشان کرد: نگاه تحلیلی به جنگ نرم دشمنان و ضرورت آگاهی‌بخشی در شرایط کنونی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی یادآور شد: استان البرز تاکنون ۷۰ شهید زن را در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی تقدیم کرده است.

در این مراسم همچنین دختر شهید سلامی بر اهمیت ایثارگری و نقش آن در حفظ و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی تاکید کرد.