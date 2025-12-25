آئین اختتامیه کنگره ملی ۵۵۸۰ شهید استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره ملی شهدای استان البرز که از ۲۵ دی ماه با برگزاری برنامه‌ها، همایش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی گسترده در سطح استان آغاز شده است؛ امشب به استقبال این آئین رفته بود، در نهایت با برگزاری مراسم باشکوه اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.

کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز، صرفاً یک اجتماع سالانه یا مراسم یادبود نیست، بلکه تبلور میثاقی دوباره با آرمان‌های والای شهیدانی است که جان خود را در طبق اخلاص نهادند تا پرچم عزت این مرز و بوم برافراشته بماند. البرز، این نگین غرب پایتخت، با تقدیم هزاران لاله سرخ، امروز میزبان فصلی از شجاعت و ایثار است؛ جایی که عطر شهادت در فضای شهر جاری می‌شود و نسل جوان را به تأملی عمیق در میراث جهادی فرا می‌خواند. این گردهمایی عظیم، چراغی روشن است تا غبار فراموشی بر چهره رشادت‌ها ننشیند و یاد و نام شهیدان، همواره به عنوان قطب‌نمای حرکت فرهنگی و اجتماعی استان شناخته شود.

در کوران هجمه‌های فرهنگی و تبلیغاتی، برگزاری کنگره شهدای استان البرز، فراتر از یک اقدام تشریفاتی، یک رسالت حیاتی و یک سنگر مستحکم است. این کنگره، نقش مهمی در انتقال ارزش‌های اصیل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل‌هایی دارد که آن دوران را درک نکرده‌اند. پیام اصلی این حماسه معنوی، استقامت، خودباوری و تکیه بر هویت ایرانی-اسلامی است. در واقع، شهدای البرز با خون خود، بنیانی را ساختند که امروز تمدن نوین اسلامی بر شانه‌های آن قد می‌کشد. حضور پرشور خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم، نشان‌دهنده آن است که درخت انقلاب در این استان، ریشه‌هایی محکم دارد و پیوند مردم با فرهنگ ایثار، گسستنی نیست.