۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

آخرین مهلت دانشگاه‌ها برای تکمیل اطلاعات املاک خود در سامانه سادا

معاون اداری مالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری بخشنامه تکمیل اطلاعات املاک در سامانه سادا نوین را به روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پندار معاون اداری مالی وزارت علوم در نامه‌ای به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خواستار تکمیل اطلاعات املاک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در سامانه سادا نوین شد.

متن نامه به شرح زیر است:

پیرو بخشنامه شماره ۲۵۲۶۳۱ مورخ ۱۴۰۴.۰۹.۱۷ جناب آقای دکتر سفاهن رئیس محترم مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس مبنی بر ضرورت مستندسازی املاک و مستغلات ناشی از دریافت اسناد مالکیت متعلق به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در راستای تکلیف مقرر در آئین نامه تبصره (۸) ماده (۱۰) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و با امعان نظر به اهمیت ثبت و نگهداری حساب این اموال در سامانه سادا، نوین خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تکمیل اطلاعات فایل پیوست به همراه معرفی نماینده آن دانشگاه یا مؤسسه به عنوان کاربر سامانه مذکور به منظور جمع بندی و ارائه اطلاعات مورد درخواست اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ و ارسال فایل مربوط به ذی‌حسابی و اداره کل امور مالی این وزارتخانه اقدام لازم معمول نمایند.

کد خبر 6700224
زهرا سیفی

