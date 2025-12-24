انتقاد از قراردادهای عجیب و نجومی استقلال/ نگران نتایج ساپینتو هستیم

ادموند اختر در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال گفت: با نتایجی که استقلال در هفته های اخیر گرفته هواداران حق دارند که نگران وضعیت تیمشان باشند. آبی ها نه زیبا بازی می‌کنند نه نتیجه دلخواه را می‌گیرند و این اتفاق همه را نگران کرده است. البته‌ نمی‌توان تقصیرها را به گردن ساپینتو و همکارانش انداخت چون قبل از حضور او در ایران تعدای بازیکن جذب شده بودند و ۶۰درصد بازیکنان از قبل جذب شده بودند.

خارجی ها بی کیفیت هستند

وی با انتقاد از جذب بازیکنان بی کیفیت خارجی گفت: متاسفانه در ابتدای فصل مدیر عامل به استقلال خیانت کرد و با فشار دلال ها با بازیکنان خارجی قرار داد بست که هیچ کیفیتی نداشتند و تنها پول های مفت نصیب دلال ها و بازیکنان بی کیفیت شد.نازون و چنپو و ادان و حتی منیر کیفیت نداشته و عجیب بود که مدیر عامل حاضر شد چنین قراردادهای نجومی ببندد. تنها یاسر آسانی خوب بود که با گذشت بازی‌ها حریفان بازی او را شناخته و دیگر اجازه خودنمایی به او نمی‌دهند. بازیکن بی کیفیتی مثل جنپو حتی برای فوتبال محلات هم به درد نمی‌خورد و تنها پول بیت المال را از بین برده است. پولی که منیر بخاطر سابقه حضورش در بارسلونا از استقلال گرفته ۵برابر پولی است که قرار بود از اسپانیول بگیرد. متاسفانه بازیکنان بی کیفیت به استقلال ضربه زده و این اتفاق همچنان ادامه خواهد داشت.

دلال ها فقط سود می‌برند

مهاجم پیشین استقلال در خصوص حضور پررنگ دلال ها در استقلال گفت: در ابتدای فصل دلالان نقش پررنگی در انتقال بازیکن به استقلال داشتند و بازیکنان بی کیفیت را به استقلال دادند و مدیران هم بدون تحقیق و گفتگو با پیشکسوتان پذیرفتند. وفتی کمیته فنی در باشگاه نباشد این اتفاقات طبیعی است. اگر کمیته فنی وجود داشت هرگز چنین بازیکنان بی کیفیتی به استقلال نمی آمدند ولی مدیران استقلال هیچ اعتقادی به کمیته فنی ندارند و باید دلیل این عدم علاقه را از خودشان جویا شد.

قراردادها عجیب و نجومی است

اختر با انتقاد از رقم نجومی قراردادهای برخی بازیکنان استقلال گفت: اگر ما حرفی می‌زنیم از سر دلسوزی است نه بحثی دیگر. چرا عارف آقاسی باید چنین قرار داد سنگینی ببندد و بازی هم نکند. اطلاع دارم که برای بستن قرار داد آقاسی ۱۵ نفر حضور داشتند تااین بازیکن قرار داد ببندد. چرا باید با رامین رضاییان ۳۵ ساله قرار داد نجومی با استقلال منعقد کند و بیشتر بازی های فصل را نیمکت نشین باشد . پولی که به عارف و رامین داده شده هزینه چندین بازیکن جوان لیگ برتری است. آیا تراکتور نمی‌توانست آقاسی را نگه دارد. آنها هم متوجه شدند که این بازیکن کیفیت لازم را ندارد.

استقلال امیدوار کننده نیست

وی در پاسخ به این پرسش که آیا آینده استقلال با این شرایط امیدوار کننده خواهد بود یا خیر گفت : روند استقلال رو به جلو و امیدوار کننده نیست و هواداران نگران هستند. هواداران باید فشار را از روی کادر فنی بردارند تا آنها با آرامش کار کنند. استقلال ۴۰میلیون هوادار داردکه دوست دارند تیمشان در پایان فصل قهرمان شود. بنابراین همه بابد دست به دست هم دهند تا استقلال از این شرایط خارج شود .

المحرق سابقه استقلال را ندارد

وی در خصوص دیدار استقلال برابر المحرق بحرین از هفته ششم لیگ سطح دو آسیا گفت: بازی های لیگ قهرمانان مثل هندوانه دربسته است. المحرق حریفی است که از لحاظ فنی عملکرد خوبی دارد ولی در سابقه حضور در آسیا هرگز به استقلال نخواهد رسید. آنها چند بازیکن خارجی دارند که ۱۵۰هزار دلار ارزش دارند ولی کیفیت آنها از بازیکنان ۱/۵ میلیون دلاری استقلال بهتر است . استقلال اگر می خواهد صعود کند باید بهترین بازی را از خود ارائه کند و وارد حاشیه ها نشود. بازی در زمین حریف سخت است ولی استقلال اگر بازیکنانش یکدل و صمیمی باشند می‌تواند حریف را از پیش رو برداشته و به مرحله بعد صعود کند.

استقلال به خانه تکانی نیاز دارد

اختر در پایان خاطر نشان کرد: استقلال به یک تغییر اساسی یا یک خانه تکانی نیاز دارد و باید خارجی های بی کیفیت را کنار گذاشته و بازیکنان با کیفیت و قابل قبول را جذب کند ولی باید مدیران استقلال هوشیار باشند که دوباره اسیر دلال‌ها و بازیکنان بی کیفیت آنها نشوند.