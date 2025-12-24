اعتراض نمادین باشگاه استقلال به دعوت نشدن سه بازیکن به تیم امید

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست نهایی تیم فوتبال امید ایران برای حضور در جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال در عربستان روز گذشته (سه شنبه ۲ دی) اعلام شد که از تیم فوتبال استقلال تنها نام امیرمحمد رزاقی نیا هافبک جوان این تیم به چشم می‌خورد.

باشگاه استقلال در آستانه دیدار امروز برابر المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، اقدامی قابل‌توجه انجام داد. این باشگاه با انتشار پوستر رسمی مسابقه، تصاویر چهار بازیکن جوان خود شامل اسماعیل قلی‌زاده، سعید سحرخیزان، امیرمحمد رزاقی‌نیا و ابوالفضل زمانی را روی پوستر قرار داد تا به نوعی نسبت به عدم دعوت سه بازیکن این تیم به اردوی تیم امید برای جام ملت‌های آسیا اعتراض خود را نشان دهد.

این اقدام استقلال را می‌توان واکنشی غیرمستقیم به تصمیم کادر فنی تیم امید دانست؛ تصمیمی که باعث شد چند بازیکن جوان این تیم از حضور در فهرست نهایی تیم امید بازبمانند.