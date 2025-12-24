معرفی داوران بخش نمایشنامه نخستین جشنواره تئاتر ستاره ناهید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، جلال تهرانی، روزبه حسینی و علی عابدی داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی نخستین جشنواره تئاتر ستاره ناهید؛ «جایزه استاد معین» هستند.

داوری این بخش با مدیریت و نظارت اردشیر صالح‌پور انجام شده است.

مراسم اختتامیه این بخش از نخستین جشنواره ستاره ناهید، با معرفی برگزیدگان، پنجشنبه یازدهم دی ۱۴۰۴ در سالن ابتهاج منطقه آزاد انزلی برگزار می‌شود.

سایر بخش‌های جشنواره تئاتر ستاره ناهید باعنوان «جایزه استاد معین» به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، با همکاری و مشارکت معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری گیلان‌، سازمان منطقه آزاد انزلی و ادارات تابعه استانداری در شهرستان آستانه اشرفیه در سال آینده برگزار می‌شود.

محور اصلی این جشنواره بهره‌مندی و پیوند آثار نمایشی با ادبیات کلاسیک و معاصر ایران است و به نمایشنامه‌نویسی با اقتباس از آثار ادبی و زندگینامه مفاخر ایران تاکید دارد.

پیش از این قرار بود این جشنواره شهریور سال جاری برگزار شود که به دلیل مسائلی از جمله جنگ ۱۲ روزه به تاخیر افتاده است.

نخستین جشنواره تئاتر ستاره ناهید «جایزه استاد معین» به دبیری حسین مسافر آستانه برگزار می‌شود.