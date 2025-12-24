به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بیش‌تر موارد، علت این اختلاف تاخیر در به‌روزرسانی اطلاعات بین شرکت بیمه و سامانه بیمه مرکزی است، نه بی‌اعتباری بیمه‌نامه. گاهی بیمه‌نامه جدید صادر شده اما هنوز در سامانه مرکزی ثبت نشده یا اطلاعات ورودی به سامانه به‌اشتباه وارد شده است.

همچنین اگر از سامانه‌های استعلام غیریکسان یا غیررسمی استفاده کنید، ممکن است نتیجه متفاوتی با سوابق واقعی خودرو ببینید. در چنین شرایطی، کافی است اطلاعات ورودی را دوباره بررسی کنید و پس از ۲۴ تا ۷۲ ساعت مجدد استعلام بگیرید؛ معمولاً مغایرت‌ها به‌صورت خودکار اصلاح می‌شوند.

فرآیند استعلام بیمه شخص ثالث چگونه انجام می‌شود؟

استعلام بیمه شخص ثالث در واقع بررسی صحت و اعتبار بیمه‌نامه صادرشده برای یک خودرو است؛ فرایندی که به‌صورت سیستمی میان شرکت‌های بیمه‌گر یا سامانه‌های آنلاین ارائه دهنده این خدمات و سامانه مرکزی بیمه کشور (بیمه مرکزی) انجام می‌شود. هر بیمه‌نامه پس از صدور، دارای یک کد یکتای شناسایی است که به منزله تایید رسمی آن در سطح ملی محسوب می‌شود.

برای استعلام بیمه خودرو، می‌توانید با وارد کردن اطلاعات لازم در سامانه رسمی بیمه مرکزی یا سامانه‌های آنلاین ارائه‌دهنده خدمات بیمه و خودرو، وضعیت بیمه را بررسی کند.

از منظر فنی، هر شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از صدور بیمه‌نامه، اطلاعات آن را از طریق وب‌سرویس‌های رسمی برای بیمه مرکزی ارسال کند. اگر این انتقال با تاخیر انجام شود، بیمه‌نامه تا مدت کوتاهی در استعلام‌ها قابل مشاهده نخواهد بود.

تجربه واقعی بسیاری از رانندگان نشان می‌دهد که معمولاً بیمه‌نامه‌های جدید در کمتر از ۴۸ ساعت در سامانه بیمه مرکزی ثبت می‌شوند، اما در برخی موارد (مانند تمدید از طریق نمایندگی‌های محلی یا صدور در روزهای تعطیل)، این زمان کمی طولانی‌تر است.

بنابراین اگر در استعلام اولیه بیمه خودرو را مشاهده نکردید، اطلاعات ورودی را دوباره بررسی کنید و سپس ۲۴ تا ۷۲ ساعت بعد مجدداً استعلام بگیرید. در اغلب موارد، مغایرت‌ها صرفاً به‌دلیل تاخیر در به‌روزرسانی داده‌هاست، نه بی‌اعتباری بیمه‌نامه.

آیا می‌دانید چطور باید استعلام بیمه شخص ثالث خودرو بگیرید؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت استعلام بیمه شخص ثالث خودرو از طریق سامانه‌های آنلاین خدمات خودرو نیز امکان‌پذیر است. با بررسی وضعیت اعتبار بیمه خود تا قبل از انقضای آن می‌توانید برای تمدید بیمه اقدام کنید.

دلایل اصلی اختلاف میان استعلام و سوابق واقعی

گاهی نتیجه استعلام بیمه شخص ثالث با سوابق واقعی خودرو تفاوت دارد؛ این اختلاف معمولاً به‌دلیل تاخیر در به‌روزرسانی سامانه‌ها یا استفاده از درگاه‌های غیریکسان است و به معنی بی‌اعتباری بیمه‌نامه نیست.

۱. تفاوت میان سامانه‌های استعلام بیمه

استعلام بیمه شخص ثالث تنها از سایت بیمه مرکزی انجام نمی‌شود. امروزه کاربران می‌توانند از چندین سامانه آنلاین و واسط برای بررسی وضعیت بیمه‌نامه استفاده کنند؛ مانند سامانه‌های تجمیع‌کننده خدمات خودرو، اپلیکیشن‌های بیمه یا درگاه‌های فروش بیمه آنلاین.

اما نکته اینجاست که این سامانه‌ها مستقیماً به پایگاه بیمه مرکزی متصل نیستند و ممکن است اطلاعات را با چند ساعت یا حتی چند روز تاخیر به‌روزرسانی کنند.

به همین دلیل، ممکن است نتیجه‌ای که در یکی از سایت‌های استعلام مشاهده می‌کنید با واقعیت یا با داده‌های بیمه مرکزی تفاوت داشته باشد.

۲. تاخیر در ارسال اطلاعات از شرکت بیمه به سامانه بیمه مرکزی

هر شرکت بیمه‌گر موظف است پس از صدور بیمه‌نامه، اطلاعات آن را برای بیمه مرکزی ارسال کند، اما در برخی موارد این انتقال با تاخیر انجام می‌شود. به همین دلیل ممکن است بیمه‌نامه تمدید شده باشد ولی هنوز در استعلام رسمی نمایش داده نشود.

۳. خطا در ورود اطلاعات یا مغایرت میان پلاک و VIN

در زمان صدور بیمه‌نامه اگر اطلاعات شناسایی خودرو اشتباه وارد شود، سامانه بیمه مرکزی قادر به تطبیق دقیق سوابق نیست و بیمه‌نامه در سوابق واقعی نمایش داده نمی‌شود.

۴. ثبت ناقص بیمه‌نامه یا اشکالات سیستمی

در برخی موارد شرکت بیمه‌گر فایل بیمه‌نامه را به‌صورت ناقص ارسال می‌کند یا به‌روزرسانی در سامانه مرکزی با تاخیر فنی روبه‌رو می‌شود. این موارد معمولاً ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت اصلاح می‌شوند.

نکته مهم این است که:

اگر بیمه‌نامه شما دارای کد یکتا و مهر رسمی شرکت بیمه‌گر است، بیمه‌نامه معتبر است حتی اگر در یکی از سامانه‌های استعلام نمایش داده نشود.

اختلاف معمولاً ناشی از تفاوت در زمان همگام‌سازی داده‌ها میان سامانه‌هاست، نه بی‌اعتباری بیمه.

اشتباهات رایج کاربران در زمان استعلام بیمه

در بسیاری از موارد، مغایرت بین نتیجه استعلام بیمه و اطلاعات واقعی خودرو نه به خطای سیستمی، بلکه به اشتباه کاربران هنگام وارد کردن اطلاعات مربوط می‌شود. این خطاها ساده‌اند، اما می‌توانند باعث شوند بیمه‌نامه در سامانه بیمه مرکزی یا سایت‌های استعلام نمایش داده نشود. در ادامه مهم‌ترین اشتباهات رایج را مرور می‌کنیم:

وارد کردن اطلاعات اشتباه: یکی از متداول‌ترین خطاها، اشتباه تایپ در اطلاعات لازم است. حتی یک رقم اشتباه باعث می‌شود سامانه استعلام بیمه نتواند بیمه‌نامه را شناسایی کند.

انتخاب نوع اشتباه وسیله نقلیه: در فرم‌های استعلام، کاربر باید نوع خودرو را مشخص کند (سواری، وانت، موتور و…). انتخاب نادرست باعث می‌شود سامانه، بیمه‌نامه خودرو را پیدا نکند.

انجام استعلام بلافاصله بعد از خرید بیمه‌نامه: بسیاری از کاربران بلافاصله پس از خرید بیمه‌نامه اقدام به استعلام می‌کنند، در حالی که داده‌ها هنوز در سامانه بیمه مرکزی ثبت نشده‌اند. طبق اعلام بیمه مرکزی، ثبت اطلاعات جدید معمولاً بین ۲۴ تا ۷۲ ساعت پس از صدور بیمه‌نامه انجام می‌شود.

استفاده از سایت‌ها و اپلیکیشن‌های غیررسمی: برخی کاربران برای سرعت بیشتر از سایت‌ها یا اپ‌های غیراستاندارد استفاده می‌کنند که مستقیماً به پایگاه بیمه مرکزی متصل نیستند. این ابزارها ممکن است اطلاعات قدیمی یا ناقص نمایش دهند.

جست‌وجو با شماره بیمه‌نامه منقضی‌شده یا بیمه‌گر قبلی: در استعلام جدید، برخی کاربران شماره بیمه‌نامه سال قبل را وارد می‌کنند، در حالی که هر بیمه‌نامه کد یکتای مخصوص خود را دارد. در نتیجه، سیستم فقط بیمه قبلی را نمایش می‌دهد و کاربر تصور می‌کند بیمه جدید ثبت نشده است.

وارد نکردن کد ملی مالک یا اشتباه در مالکیت: در برخی خودروها (به‌ویژه وسایل نقلیه دست‌دوم)، بیمه به نام مالک قبلی صادر شده و هنوز انتقال نیافته است. در چنین شرایطی استعلام با کد ملی مالک جدید نتیجه‌ای نشان نمی‌دهد.

در بیش از نیمی از موارد، خطای کاربر دلیل اصلی عدم نمایش بیمه در سامانه است. برای جلوگیری از این مشکل، بهتر است اطلاعات را از روی کارت خودرو، بیمه‌نامه جدید و مدارک رسمی وارد کنید، حداقل ۲۴ ساعت پس از صدور بیمه اقدام به استعلام نمایید و همیشه از درگاه‌های معتبر استفاده کنید.

