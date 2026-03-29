  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۶

زورآوند: بارش‌ها تا سه‌شنبه در کرمانشاه ادامه دارد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم ناپایداری‌های جوی تا روز سه‌شنبه در استان خبر داد و گفت: این وضعیت در برخی ساعات با وزش باد، رگبار باران و احتمال رعدوبرق همراه خواهد بود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا روز سه‌شنبه نیمه‌ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد، رگبار باران و احتمالاً رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بارش‌ها طی ساعاتی از روز دوشنبه نمود بیشتری خواهد داشت و این شرایط ممکن است در برخی نقاط استان موجب آبگرفتگی معابر عمومی شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از صبح روز چهارشنبه تا اواسط روز پنج‌شنبه، شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود و در این بازه زمانی بارشی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند ادامه داد: به دنبال این شرایط، موجی ناپایدار از بعدازظهر پنج‌شنبه تا بعدازظهر جمعه جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد که در برخی ساعات سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان می‌شود.

وی در پایان با اشاره به روند دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا تا پایان هفته در اغلب نقاط استان به‌تدریج و با روندی آرام افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6786329

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها