علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی، هوای استان کرمانشاه تا روز سه‌شنبه نیمه‌ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد، رگبار باران و احتمالاً رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بارش‌ها طی ساعاتی از روز دوشنبه نمود بیشتری خواهد داشت و این شرایط ممکن است در برخی نقاط استان موجب آبگرفتگی معابر عمومی شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از صبح روز چهارشنبه تا اواسط روز پنج‌شنبه، شرایط جوی نسبتاً پایدار خواهد بود و در این بازه زمانی بارشی برای سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

زورآوند ادامه داد: به دنبال این شرایط، موجی ناپایدار از بعدازظهر پنج‌شنبه تا بعدازظهر جمعه جو منطقه را تحت تأثیر قرار خواهد داد که در برخی ساعات سبب وزش باد و بارندگی در سطح استان می‌شود.

وی در پایان با اشاره به روند دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا تا پایان هفته در اغلب نقاط استان به‌تدریج و با روندی آرام افزایش خواهد یافت.