بیش از ۲۵ هزار بازرسی و تشکیل ۴ هزار پرونده تخلف صنفی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا پیروی‌منش اعلام کرد: بازرسان این سازمان در هشت ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۵ هزار و ۹۷۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی و خدماتی در سطح استان انجام داده‌اند.

وی ارزش ریالی پرونده‌های تخلف را بیش از ۲ هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در این مدت، ۴ هزار و ۷۵۲ پرونده تخلف تشکیل و جهت صدور رأی نهایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

پیروی‌منش تصریح کرد: عمده‌ترین تخلف‌ها شامل عدم درج قیمت، گرانفروشی و فروش کالای قاچاق بوده و در این راستا ۶ هزار و ۸۴۹ مورد تخلف توسط بازرسان کشف شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۲۴ طرح نظارتی مسئله‌محور در مناسبت‌های مختلف در استان هرمزگان اجرایی شده است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان در پایان تاکید کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ گزارش دهند تا در رصد و کنترل بازار همیاری کنند.