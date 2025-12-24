علوی: توسعه مرزهای دانش در گرو پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی علوی صبح چهارشنبه در مراسم نکوداشت هفته پژوهش و فناوری در دانشکده داروسازی لاکان اظهار کرد: علم و فناوری لازمه زندگی امروز است.

وی ضمن تاکید بر لزوم اخلاق‌مداری گفت: پژوهش پاسخگوی هر پرسش و نیازی است که باید پاسخی برای آن داشته باشیم.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: پژوهش حرکتی رو به جلو در مسیر بهبود زندگی بشر است لذا توسعه مرزهای دانش و ارتقای سلامت جوامع در گرو پژوهش است.

علوی افزود: معضلات موجود در استان اعم از پیری جمعیت، مسائل زیست محیطی و … از جمله مواردی است که راهکار آن در مسیر پژوهش عملی خواهد شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم تعامل و همراهی سازنده در راستای دستاوردهای پژوهشی خاطرنشان کرد: در مسیر حرکت علمی رو به جلو پژوهش تاریخ‌ساز خواهد بود.