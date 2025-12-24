به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار صبح چهارشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت کریدور چابهار-زاهدان که با حضور محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: پروژه راهآهن چابهار-زاهدان بهعنوان یکی از طرحهای ملی کشور، طبق برنامهریزیهای انجامشده در مسیر تکمیل قرار دارد و بهرهبرداری از آن تا پایان سال جاری در دستور کار است.
استاندار سیستان و بلوچستان تأکید کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، تکمیل پروژه راهآهن چابهار-زاهدان بهعنوان اولویت اصلی استان بهصورت مستمر دنبال شده و اکنون نیز موضوع راهآهن زاهدان-میلک در همین چارچوب و با رویکرد کارشناسی، بهطور جدی در حال پیگیری است.
وی افزود: با توجه به اهمیت بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مرزی استان، موضوع اتصال ریلی زاهدان-میلک مطرح شده و در حال حاضر پیگیریهای لازم برای بررسی ابعاد فنی، اجرایی و اقتصادی این پروژه در حال انجام است.
در ادامه جلسه، معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به سیاستهای کلان دولت در حوزه زیرساختهای حملونقل گفت: توسعه شبکه ریلی و اتصال استانهای جنوبی و شرقی به شبکه سراسری، از اولویتهای دولت چهاردهم است.
محمدجعفر قائمپناه افزود: تکمیل راهآهن چابهار-زاهدان ظرفیت ترانزیتی کشور را ارتقا میدهد و بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی منطقه فراهم میکند.
