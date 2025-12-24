رونمایی از نخستین سطل زباله «سخنگو» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر طاهری معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری منطقه ۲ تهران گفت: نخستین مخزن پسماند خشک «سخنگو» باهدف جهش در فرهنگ‌سازی تفکیک پسماند از مبدأ و آموزش نسل آینده شهر، در این منطقه عملیاتی شد.

وی افزود: این مخزن که مجهز به یک سیستم صوتی هوشمند است از نظر ظاهری نیز به شکل چهره‌های کارتونی طراحی شده تا ارتباط موثرتری با کودکان برقرار کند،.

به گفته طاهری، این سیستم به‌صورت خودکار و در هنگام تعامل شهروندان، به‌ویژه کودکان، اطلاعات دقیقی درباره انواع پسماندهای خشک قابل‌بازیافت (مانند پلاستیک، کاغذ و فلزات) و همچنین اقلامی که مجاز به ورود به این مخزن هستند را ارائه می‌دهد.

معاون شهردار منطقه ۲ با اشاره به اهمیت آموزش‌های جذاب، تصریح کرد: ما در تلاشیم تا آموزش‌های محیط زیستی را از حالت انفعالی خارج کرده و آن‌ها را به تجربه‌ای لذت‌بخش تبدیل کنیم. این مخزن سخنگو با ارائه آموزش‌ها به زبانی ساده و کودکانه، به‌خوبی می‌تواند نحوه تفکیک صحیح را به کودکان بیاموزد. باور ما این است که نهادینه‌کردن این رفتارها از سنین پایین، مؤثرترین راه برای دستیابی به شهری پایدار است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح شاهد ارتقای چشمگیر آگاهی عمومی در خصوص مسئولیت‌های زیست‌محیطی باشیم.