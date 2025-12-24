https://mehrnews.com/x39XL7 ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳ کد خبر 6700559 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳ بارش برف در شهر خنجین فراهان- در این فیلم، بارش برف در شهر خنجین را ملاحظه میکنید. دریافت 6 MB کد خبر 6700559 کپی شد مطالب مرتبط بارش پراکنده برف و باران از چهارشنبه مهمان استان مرکزی میشود مه آلودگی و سفیدپوش شدن دهستان خورهه شهرستان محلات بارش برف شدید پاییزی در شهر اراک بارش برف در شهر محلات بارش زیبای برف در دهستان خورهه از توابع شهرستان محلات برچسبها بارش برف شهرستان فراهان زمستان
نظر شما