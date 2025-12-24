به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران از تکمیل کامل پروژه نفر آباد خبر داد و گفت: پروژه خدماتی نفر آباد بهطور کامل آماده بهرهبرداری است و در کنار آن، تعدادی پروژه مسکونی نیز در این محدوده در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه پروژه نفر آباد بهصورت صددرصدی تکمیل شده است، افزود: به احتمال بسیار قوی، این پروژه همزمان با ایام دهه مبارک فجر به بهرهبرداری خواهد رسید.
گفتنی است؛ طرح توسعه محله نفر آباد در محیط پیرامونی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) حدود ۲۰۰ هکتار است که ۱۳ تا ۱۵ هکتار آن به محله نفر آباد با بیش از ۵۰۰ پلاک اختصاص یافته است. ۲۱ پروژه محرک توسعه در طرح مذکور پیش بینی شده و در زمینهای متعلق به شهرداری طرحهایی همچون مسکن الگو، مجموعه اقامتی، خدماتی، پارکینگ و فضای باز شهری اجرا شده است.
نظر شما