https://mehrnews.com/x39XLm ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵ کد خبر 6700570 استانها مرکزی استانها مرکزی ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵ بارش رحمت الهی در نقاط مختلف استان مرکزی اراک- در این فیلم، بارش رحمت الهی در نقاط مختلف استان مرکزی را ملاحظه میکنید. دریافت 11 MB کد خبر 6700570 کپی شد برچسبها بارش برف اراک زمستان
