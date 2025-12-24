  1. استانها
بارش رحمت الهی در نقاط مختلف استان مرکزی

بارش رحمت الهی در نقاط مختلف استان مرکزی

اراک- در این فیلم، بارش رحمت الهی در نقاط مختلف استان مرکزی را ملاحظه می‌کنید.

    نظرات

    • IR ۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      اراک وتهران وکرج چون هوا خیلی آلوده برف تا میاد آب میشه وکم بارشه و شازند ملایر اونورها خ بارندگیشون بیشتره والودگیش مال ما
    • الهام IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      خدا رحم‌کنه. الهی بارش زیاد باشه و هیچ خانواده ای بی سرپناه نباشه

