حسن زاده: لنگرود آماده برگزاری اعتکاف با حضور گسترده مردم است

حجت الاسلام محمدعلی حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه لنگرود آماده برگزاری اعتکاف با حضور گسترده مردم است، اظهار کرد: سنت حسنه اعتکاف در شهرستان لنگرود در چند سال اخیر به همت ستاد اعتکاف کشور و توصیه‌های مقام معظم رهبری با استقبال خوبی مواجه شده است و هر سال شاهد افزایش تعداد معتکفین هستیم.

وی افزود: سال گذشته، جمعیت معتکفین شامل خواهران، برادران، مادران و نوجوانان در سطح شهرستان نزدیک به ۱۱۰۰ نفر بوده است و بعد از شهرستان رشت، لنگرود بیشترین تعداد معتکفین را در استان گیلان دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لنگرود ادامه داد: سال گذشته برنامه‌های اعتکاف در ۱۰ مسجد برگزار شد، اما امسال تعداد مساجد فعال به ۱۳ مسجد افزایش یافته است و شور و شوق جوانان و مردم برای ثبت نام در این سنت حسنه اسلامی بسیار ستودنی است.

حسن‌زاده در پایان گفت: تمامی این فعالیت‌ها موجب افتخار ماست و امیدواریم خدای متعال حضور و تلاش مردم در این مراسم معنوی را بپذیرد.