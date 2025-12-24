کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی با ۹۰ شاکی در البرز؛ دو متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید هداوند ظهر چهارشنبه اظهار کرد: در پی وصول چندین فقره پرونده از کلانتری ۱۸ شاهین ویلا با موضوع کلاهبرداری با شگرد اخذ وام توسط شخصی به هویت معلوم به اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان، با توجه به اینکه پرونده دارای شاکیان فراوانی بوده مراتب دستگیری متهم به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی بیان کرد: در تحقیقات انجام شده از سوی مأموران مشخص شد متهم با تأسیس دفتر خدمات رایانه‌ای در یکی از نقاط شهرستان کرج اقدام به تبلیغات گسترده مبنی بر اخذ وام بانکی کرده و پس از اخذ مدارک شهروندان ودریافت وام از تحویل مبلغ وام به درخواست کنندگان امتناع و به شیوه‌ای مختلف اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران با اخذ دستور قضائی و شناسایی مخفیگاه متهم در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و در مواجهه با مستندات پلیسی گفت با همدستی شخص دیگری اقدام به کلاهبرداری از افراد می‌کردیم.

سردار هداوند تصریح کرد: ارزش کلاهبرداری صورت گرفته توسط این متهمان ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود و تاکنون ۹۰ شاکی در این خصوص شناسایی و تلاش برای شناسایی سایر شاکیان پرونده همچنان ادامه دارد.

فرمانده انتظامی استان البرز در پایان از شهروندان خواست تا از اعتماد بی جا به افراد جدا خودداری کرده و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت با پلیس در میان بگذارند.