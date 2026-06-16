سردار حاجیان: باند کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان از شناسایی و انهدام باندی خبر داد که با سوءاستفاده از نیاز متقاضیان دریافت تسهیلات، اقدام به کلاهبرداری گسترده از شهروندان می‌کرد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: پس از ارجاع چندین پرونده با موضوع کلاهبرداری از طریق وعده پرداخت وام فوری به پلیس آگاهی استان، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد اعضای این باند با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و با عنوان خرید و فروش یا انتقال امتیاز تسهیلات بانکی، افراد متقاضی وام را شناسایی و جذب می‌کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان پس از افتتاح حساب بانکی برای برخی افراد و در اختیار گرفتن کارت‌های بانکی آنان، وعده پرداخت تسهیلاتی از ۳۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان را مطرح کرده و از این طریق اقدام به فریب شهروندان می‌کردند.

سردار حاجیان ادامه داد: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات فنی، دو نفر از اعضای اصلی این باند را شناسایی کردند و با هماهنگی مراجع قضایی در عملیاتی ضربتی آنان را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند.

وی گفت: متهمان در جریان بازجویی‌های تخصصی به فعالیت مجرمانه خود اعتراف کرده و مشخص شد با وعده پرداخت وام فوری، مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه با اشاره به شناسایی ۴۰ نفر از شاکیان و مالباختگان این پرونده خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست نسبت به تبلیغات اغواکننده در فضای مجازی با عنوان پرداخت تسهیلات فوری یا انتقال امتیاز وام هوشیار باشند و قبل از هرگونه اقدام، از مراجع رسمی استعلام لازم را انجام دهند.