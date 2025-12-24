به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا مقدم‌فر، ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای جنگ ۱۲ روزه استان زنجان اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که شهدا ستارگان روشنگر راه فلاح و رستگاری انسان هستند و با تاسی به این فرمایشات جایگاه ارزشمند شهدا برای ما محرز است.

وی با اشاره به اینکه شهید و شهادت یک لایه پنهان و یک لایه آشکار دارد، عنوان کرد: در لایه آشکار یک جوان در بستر الهی رشد می‌کند و سرمایه و جان خود را فدا می‌کند و در باطن، شهادت مفهوم شکست را به پیروزی، افتادگی را به سرافرازی و سازش را به مقاومت تبدیل می‌کند.

مشاور فرهنگی و رسانه ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: شهدا پرچم برافراشته یک ملت هستند و تا شهدا هستند پرچم ایستادگی در کشور و دنیا برافراشته می‌ماند.

وی با بیان اینکه شهدا راه عزت و سربلندی را به ملت نشان می‌دهند، یادآور شد: سردار سلیمانی در بستر انقلاب رشد کرد و با باغبانی رهبر به ثمر نشست و خدمات بزرگی ارائه داد که از جمله آن می‌توان به تمام کردن کار داعش اشاره کرد.

سردار مقدم‌فر ادامه داد: شهید سلیمانی در یک نسل تکثیر شد و شور و شوق مقاومت را در دل ملت به جوشش درآورد و اکنون همه آرزو می‌کنند از مکتب سلیمانی درس بگیرند.

وی احساس تکلیف در شهدا و حس ایستادگی در مقابل دشمن را از جمله برخی انگیزه‌های شهیدان طبق فرموده مقام معظم رهبری برشمرد و گفت: ایشان تاکید داشتند باید این انگیزه‌ها با هنرمندی به نسل‌های آینده منتقل شود.

مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران با اشاره به اینکه زنجان در دفاع مقدس به ایستادگی، خط شکنی و شور و شوق حسینی معروف بود، خاطرنشان کرد: اسن روحیه در عرصه‌های مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه نیز خود را نشان داد.

وی خاطرنشان کرد: ویژگی شهدای جنگ ۱۲ روزه این است که در معرکه‌ای ایستادند که پلیدترین و جنایتکارترین نیروها در مقابل آن‌ها قرار داشتند و در این دفاع ملت ایران خانواده‌هایی مظلومانه به شهادت رسیدند.

سردار مقدم‌فر موضوع الگوی امام امت را مطرح کرد و افزود: هر وقت امتی بصیرت داشت، امام خود را شناخت، از او پیروی کرد و پیوند بین امام و امت برقرار شد، پیروزی به دست آمده است.

وی با اشاره به اینکه در ۹ دی امت بابصیرت فتته‌ها را شناخت، تصریح کرد: مهمترین عوامل پیروزی در جنگ ۱۲ روزه نیز حضور، رهبری و فرماندهی رهبر انقلاب و ایفای نقش به‌موقع امت بود.

مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تاکید کرد: مادران شهدا باید به فرزندان خود افتخار کنند؛ چراکه آن‌ها سهم بزرگی در ایستادگی و سرافرازی کشور ایفا کردند.

در این آیین شناسنامه شهدای جنگ ۱۲ روزه استان زنجان به خانواده‌های شهدا تقدیم و از آن‌ها تجلیل شد.