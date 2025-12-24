کشف ۴۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال در شهرستان کرخه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حمیری مدیریت توزیع برق شهرستان کرخه گفت: یکی از چالش‌های شبکه توزیع برق استفاده غیرمجاز برای استخراج رمز ارز دیجیتال است که با تلاش همکاران برق کرخه از این فرایند غیرقانونی جلوگیری می‌شود.

️وی افزود: با بازدیدهای میدانی و کارشناسی دفتر حراست توزیع برق شهرستان کرخه و همچنین همکاری و حضور عوامل نیروی انتظامی و حکم قضائی در ساعات اولیه امروز چهارشنبه مورخ ۳ دی ماه تعداد ۴۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در سه باب منزل مسکونی کشف و ضبط شد.

️حمیری در ادامه افزود: اشترک های غیرمجاز منازل مذکور برای تأمین برق این دستگاه‌ها غیرمجاز بوده که قطع و جمع آوری و دیگر مستندات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی واگذار شد.

️مدیریت توزیع برق شهرستان کرخه در پایان تاکید داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.