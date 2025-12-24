  1. استانها
  2. خوزستان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۹

کشف ۴۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز دیجیتال در شهرستان کرخه

️مدیریت توزیع برق شهرستان کرخه از کشف ۴۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در سه باب منزل مسکونی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید حمیری مدیریت توزیع برق شهرستان کرخه گفت: یکی از چالش‌های شبکه توزیع برق استفاده غیرمجاز برای استخراج رمز ارز دیجیتال است که با تلاش همکاران برق کرخه از این فرایند غیرقانونی جلوگیری می‌شود.

️وی افزود: با بازدیدهای میدانی و کارشناسی دفتر حراست توزیع برق شهرستان کرخه و همچنین همکاری و حضور عوامل نیروی انتظامی و حکم قضائی در ساعات اولیه امروز چهارشنبه مورخ ۳ دی ماه تعداد ۴۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمز ارز در سه باب منزل مسکونی کشف و ضبط شد.

️حمیری در ادامه افزود: اشترک های غیرمجاز منازل مذکور برای تأمین برق این دستگاه‌ها غیرمجاز بوده که قطع و جمع آوری و دیگر مستندات برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی واگذار شد.

️مدیریت توزیع برق شهرستان کرخه در پایان تاکید داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیر مجاز ماینر را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویت آنها، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.

کد خبر 6700648

