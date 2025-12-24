به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، در جلسه کارگروه رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در منطقه، بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها و تکمیل فرآیندهای باقیمانده تأکید کرد و گفت: رسیدگی به خسارات وارد شده به شهروندان با رویکرد هماهنگ، کارشناسی و در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار مدیریت منطقه قرار دارد و موضوعات نیازمند پیگیری نیز از مسیر مراجع بالادستی دنبال خواهد شد.

در این نشست، وضعیت ۱۶ پلاک آسیب‌دیده از نظر میزان تخریب، ضرورت پایدارسازی، مقاوم‌سازی، تخریب کامل و نوسازی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

همچنین روند صدور پروانه‌های ساختمانی، امتیازات مربوط به تخریب و نوسازی، مراحل اسکان موقت، پرداخت ودیعه و نحوه آواربرداری به‌صورت دقیق تشریح و بررسی شد.