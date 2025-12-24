  1. جامعه
  2. شهری
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

آخرین مراحل بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ بررسی و پیگیری شد

سرپرست شهرداری منطقه۱۳ تهران در جلسه کارگروه رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ، ضمن مرور اقدامات انجام‌شده از ابتدای جنگ تاکنون، آخرین وضعیت رسیدگی به پلاک‌های آسیب‌دیده در این منطقه را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرحیم مرتضوی، سرپرست شهرداری منطقه ۱۳ تهران، در جلسه کارگروه رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در منطقه، بر ضرورت تداوم پیگیری‌ها و تکمیل فرآیندهای باقیمانده تأکید کرد و گفت: رسیدگی به خسارات وارد شده به شهروندان با رویکرد هماهنگ، کارشناسی و در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار مدیریت منطقه قرار دارد و موضوعات نیازمند پیگیری نیز از مسیر مراجع بالادستی دنبال خواهد شد.

در این نشست، وضعیت ۱۶ پلاک آسیب‌دیده از نظر میزان تخریب، ضرورت پایدارسازی، مقاوم‌سازی، تخریب کامل و نوسازی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفت.

همچنین روند صدور پروانه‌های ساختمانی، امتیازات مربوط به تخریب و نوسازی، مراحل اسکان موقت، پرداخت ودیعه و نحوه آواربرداری به‌صورت دقیق تشریح و بررسی شد.

