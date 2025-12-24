اعلام هشدار وضعیت قرمز سرمازدگی تولیدات کشاورزی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهاد کشاورزی لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع همه کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی می‌رساند؛ باتوجه‌به پیش‌بینی قطعی کاهش محسوس دما همراه با بارش برف، کولاک سنگین و بروز شرایط مخرب جوی در گستره وسیعی از استان، و با عنایت به وضعیت اضطراری و اهمیت صدور هشدار وضعیت قرمز، ضروری است به‌منظور پیشگیری از سرمازدگی در محصولات، تولیدات و صنایع وابسته به بخش کشاورزی، برای دریافت آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم به کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در مراکز خدمات مراجعه کنند.