اعلام هشدار وضعیت قرمز سرمازدگی تولیدات کشاورزی در لرستان

خرم‌آباد - سازمان جهاد کشاورزی لرستان دررابطه‌با سرمازدگی محصولات و تولیدات بخش کشاورزی این استان هشدار وضعیت قرمز را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهاد کشاورزی لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع همه کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی می‌رساند؛ باتوجه‌به پیش‌بینی قطعی کاهش محسوس دما همراه با بارش برف، کولاک سنگین و بروز شرایط مخرب جوی در گستره وسیعی از استان، و با عنایت به وضعیت اضطراری و اهمیت صدور هشدار وضعیت قرمز، ضروری است به‌منظور پیشگیری از سرمازدگی در محصولات، تولیدات و صنایع وابسته به بخش کشاورزی، برای دریافت آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم به کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی در مراکز خدمات مراجعه کنند.

