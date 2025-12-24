به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، رسانه‌های اوکراینی از طرح آتش بس ۲۰ ماده‌ای که توسط ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تهیه شده، پرده برداشتند. این طرح شامل چشم‌پوشی از پیوستن به ناتو و الحالق برخی اراضی اوکراین به خاک روسیه نمی‌شود.

بر اساس این گزارش، مهمترین موارد این طرح عبارتند از:

- خروج روسیه از استان‌های دنیپروپتروفسک، نیکولایف، سومی و خارکف، بدون تعهد اوکراین به خروج نیروهایش از دونباس.

- بازگرداندن نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا به کنترل مشترک اوکراین و آمریکا.

- عدم به رسمیت شناختن الحاق کریمه و دونباس به روسیه.

- عدم گنجاندن هیچ بندی که اوکراین را ملزم به عدم پیوستن به پیمان ناتو کند.

- تلاش برای دریافت تضمین‌های امنیتی مشابه آنچه در ماده ۵ منشور ناتو آمده است.

- پیوستن به اتحادیه اروپا، هدف استراتژیک اوکراین است.

این طرح تصریح می‌کند که کی‌یف تنها آماده بحث در مورد پیشنهاداتی مانند ایجاد «منطقه آزاد اقتصادی» در دونباس با حمایت آمریکا است، مشروط بر اینکه یک همه‌پرسی عمومی سراسری در اوکراین برگزار شود.

از دیگر بندهای طرح زلنسکی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- تعهد به تبدیل اوکراین به کشوری عاری از سلاح هسته‌ای.

- ادامه حکومت نظامی و بسیج نظامی بدون لغو فوری آنها.

- تعیین تعداد نیروهای مسلح اوکراین شامل ۸۰۰ هزار نفر در زمان صلح.

- تسریع در امضای توافقنامه تجارت آزاد با آمریکا.

- راه‌اندازی یک بسته جامع توسعه از طریق یک توافقنامه سرمایه‌گذاری جداگانه که ۸۰۰ میلیارد دلار برای بازسازی از طریق صندوق‌های تخصصی جذب می‌کند.

- گنجاندن برنامه‌های آموزشی در مدارس برای ترویج تساهل بین فرهنگی و مبارزه با نژادپرستی و تعصب.

- اجرای توافقنامه عدم تجاوز بین روسیه و اوکراین و نظارت بین‌المللی بر خط تماس.

- تبادل اسرا بر اساس قانون «همه در برابر همه»، و بازگرداندن غیرنظامیان، کودکان و زندانیان سیاسی.

- تعهد طرفین به عدم تغییر توافق با زور.

- تضمین حق اوکراین در استفاده از رودخانه دنیپر و دریای سیاه برای اهداف تجاری، با خلع سلاح شبه‌جزیره کینبورن.

زلنسکی در طرح خود همچنین خواستار برگزاری یک همه‌پرسی عمومی در اوکراین است. ناظران این اقدام را به معنای واگذاری مسئولیت تصمیم‌گیری به مردم و فراهم آوردن یک آتش‌بس موقت برای زلنسکی می‌دانند که به او امکان می‌دهد در جبهه زمان بخرد، زیرا برگزاری همه‌پرسی مشروط به آتش‌بس است.

این طرح یک طرفه که پذیرش آن توسط روسیه بعید به نظر می‌رسد، همچنین تصریح می‌کند که انتخابات اوکراین باید در اسرع وقت پس از امضای توافق برگزار شود و این توافق از نظر قانونی الزام‌آور باشد و «شورای صلح» به ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بر اجرای آن نظارت داشته باشد.