بارش پراکنده و مه در گلستان از امشب

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، اظهار کرد: امروز جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم بود، اما از شب با نفوذ رطوبت از دریای خزر و عبور امواج کوتاه از تراز میانی جو، شاهد افزایش ابر، بارش پراکنده برف در ارتفاعات، پدیده مه و وزش باد خواهیم بود.

وی افزود: این شرایط جوی تا صبح جمعه ادامه دارد و در این مدت، برخی مناطق استان به ویژه ارتفاعات و مناطق کوهستانی شاهد کاهش دید افقی به دلیل مه خواهند بود. همچنین وزش باد در برخی نقاط می‌تواند موجب خنک‌تر شدن هوا شود.

ملاحی درباره وضعیت جوی پس از جمعه اظهار کرد: پس از پایان بارش‌ها، تا اواسط هفته آینده جوی پایدار و آرام در استان برقرار خواهد بود و بارش قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

وی توصیه کرد: اهالی و گردشگران به ویژه در مناطق مرتفع و جاده‌های کوهستانی، تمهیدات لازم را در برابر لغزندگی مسیرها و کاهش دید در مه اتخاذ کنند.