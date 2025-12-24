  1. استانها
  2. فارس
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۴

مرکز غیرمجاز نگهداری کالاهای سلامت‌محور قاچاق در شیراز پلمب شد

مرکز غیرمجاز نگهداری کالاهای سلامت‌محور قاچاق در شیراز پلمب شد

شیراز- معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از کشف کالاهای سلامت‌محور قاچاق در یک مرکز غیرمجاز زیبایی در شیراز و پلمپ این مرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خشنود گفت: در پی گزارش‌های مردمی و رصدهای میدانی کارشناسان حوزه بازرسی و مبارزه با قاچاق، یک مرکز غیرقانونی که بدون دریافت مجوزهای لازم و در شرایطی کاملاً غیراستاندارد اقدام به نگهداری کالاهای سلامت‌محور قاچاق می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: عملیات شناسایی و تعطیلی این مرکز با دستور مقام قضائی و با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و با همکاری کارشناسان معاونت درمان انجام شد و محل مذکور با حکم قضائی پلمب شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در جریان این اقدام نظارتی و قانونی، علاوه بر تعطیلی مرکز، مقادیر قابل توجهی از کالاهای سلامت‌محور قاچاق و غیرمجاز کشف و ضبط شد و دو نفر از عوامل اصلی این فعالیت غیرقانونی برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

خشنود با تأکید بر برخورد قاطع و مستمر با مراکز غیرمجاز و توزیع‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور قاچاق، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت درمانی یا زیبایی غیرمجاز و همچنین عرضه کالاهای سلامت‌محور قاچاق، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

کد خبر 6700879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها