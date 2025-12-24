به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد خشنود گفت: در پی گزارش‌های مردمی و رصدهای میدانی کارشناسان حوزه بازرسی و مبارزه با قاچاق، یک مرکز غیرقانونی که بدون دریافت مجوزهای لازم و در شرایطی کاملاً غیراستاندارد اقدام به نگهداری کالاهای سلامت‌محور قاچاق می‌کرد، شناسایی شد.

وی افزود: عملیات شناسایی و تعطیلی این مرکز با دستور مقام قضائی و با حضور نماینده دادستان، نیروی انتظامی و با همکاری کارشناسان معاونت درمان انجام شد و محل مذکور با حکم قضائی پلمب شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در جریان این اقدام نظارتی و قانونی، علاوه بر تعطیلی مرکز، مقادیر قابل توجهی از کالاهای سلامت‌محور قاچاق و غیرمجاز کشف و ضبط شد و دو نفر از عوامل اصلی این فعالیت غیرقانونی برای تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

خشنود با تأکید بر برخورد قاطع و مستمر با مراکز غیرمجاز و توزیع‌کنندگان کالاهای سلامت‌محور قاچاق، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت درمانی یا زیبایی غیرمجاز و همچنین عرضه کالاهای سلامت‌محور قاچاق، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.