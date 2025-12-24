به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله گنجی اعلام کرد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، مبلغی بیش از یک همت از محل عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، روستاهای دارای دهیاری، روستاهای فاقد دهیاری و امور عشایر واریز شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

وی با اشاره به جزئیات این پرداخت‌ها افزود: در این مدت، بیش از ۶۸۲ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها، بیش از ۳۱۵ میلیارد تومان به روستاهای دارای دهیاری، بیش از ۹ میلیارد تومان به روستاهای فاقد دهیاری و بیش از ۶۵ میلیارد تومان به امور عشایر پرداخت شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان همچنین به نقش مهم مالیات در حمایت از بخش‌های اجتماعی و زیرساختی اشاره کرد و گفت: از محل عوارض ارزش افزوده، در سال جاری بیش از ۳۷ میلیارد تومان به حوزه ورزش و جوانان پرداخت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

گنجی ادامه داد: همچنین میزان پرداخت عوارض ارزش افزوده به پارک علم و فناوری در سال جاری به رقمی نزدیک به ۷ میلیارد تومان رسیده که این مبلغ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۶۰۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی در پایان با تأکید بر نقش مؤثر مالیات در توسعه و آبادانی کشور خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در پرداخت مالیات، زمینه‌ساز تقویت خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است.