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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۱

واژگونی پراید در اتوبان کاشان–اصفهان یک کشته و چهار مصدوم داشت

واژگونی پراید در اتوبان کاشان–اصفهان یک کشته و چهار مصدوم داشت

اصفهان -واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۳۵ اتوبان کاشان–اصفهان، یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: این حادثه در کیلومتر ۳۵ محور مواصلاتی کاشان–اصفهان و بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پراید رخ داد.

وی افزود: در پی این حادثه، پنج نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان ادامه داد: نیروهای فوریت‌های پزشکی پس از حضور در محل حادثه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و چهار مصدوم این حادثه برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

فرزندی‌پور با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در محورهای مواصلاتی، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از انجام حرکات پرخطر خودداری کنند.

کد مطلب 6943645

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