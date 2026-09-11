عباسعلی پورمند در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای باغداری روستای سیمت اظهار کرد: باغهای گردوی این روستا در سطحی حدود ۱۰ هکتار احداث شده و حدود یک هزار و ۲۰۰ اصله درخت گردو در این اراضی وجود دارد.
وی با بیان اینکه سیمت از مناطق پایلوت شهرستان در زمینه توسعه و اصلاح باغهای گردو محسوب میشود، افزود: با آغاز فصل برداشت، میزان تولید این باغها در سال جاری حدود ۲۵ تن برآورد شده است.
پورمند ادامه داد: با توجه به ظرفیت موجود در روستای سیمت، اجرای برنامههای اصلاح و توسعه باغهای گردو در این منطقه دنبال میشود و طرحهایی از جمله اصلاح ارقام، سرشاخهکاری و پیوند درختان در دستور کار قرار دارد.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه همچنین از بررسی راهکارهای تخصصی برای افزایش بهرهوری باغهای گردو خبر داد و گفت: در این زمینه با حضور ابراهیمنژاد، محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و کارشناس حوزه گردو، موضوعاتی از جمله انتخاب ارقام مناسب و ارتقای عملکرد باغها مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به برنامهریزی برای برگزاری نخستین جشنواره گردو در روستای سیمت بیان کرد: این جشنواره با مشارکت دهیار و باغداران روستا میتواند فرصتی برای معرفی ظرفیتهای باغداری منطقه و محصول گردوی سیمت باشد.
پورمند معرفی روشهای نوین اصلاح باغها، انتقال تجربیات میان باغداران، حمایت از تولیدکنندگان، معرفی ارقام مناسب، توسعه فرآوری و بستهبندی و فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم محصول را از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: توسعه باغداری مبتنی بر دانش، نوسازی و اصلاح باغها و استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و باغداران پیشرو میتواند ضمن افزایش بهرهوری و تولید، زمینه رونق اقتصادی روستاها و ایجاد الگوهای موفق باغداری در سطح شهرستان و استان را فراهم کند.
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