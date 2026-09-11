به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسیوس، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دیروز پنج‌شنبه ۲ بار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا رایزنی تلفن کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، ولیعهد عربستان در این تماس ها از رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد تا نیروهای مبارز یمنی را مورد حمله قرار دهد؛ اما ترامپ مخالفت کرد.

دریاسالار کوپر فرمانده تروریست‌های آمریکایی در منطقه (سنتکام) دیروز پنج‌شنبه برای هماهنگی‌های اضطراری به ریاض سفر کرد.

این در حالیست که شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» به نقل از منبعی که آن را «آگاه از موضوعات عربستان» توصیف کرد، پیشتر فاش کرد که عربستان برنامه‌های جنگی خود برای حمله به یمن را تدوین کرده و متحدانش را از برنامه‌های خود مطلع ساخته است.

دیپلمات‌های سعودی در ماه اوت به سناتورهای آمریکایی اطلاع دادند که کانال‌های ارتباط سیاسی با انصار الله از بین رفته است. آنها خواستار حمایت واشنگتن از این حملات شده‌اند.

بر اساس این گزارش، عربستان همچنین در حال تلاش است تا کشورهای دیگر را که در اتحاد با آمریکا علیه جنگ افروزی در ایران تردید داشتند، به جنگ در یمن بکشاند.