ضرورت جذب کامل تسهیلات مشاغل خانگی

لردگان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تعهد اشتغال شهرستان لردگان، بر ضرورت جذب کامل تسهیلات مشاغل خانگی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان لردگان که به ریاست فرماندار و با حضور رؤسای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مصوبات مهم این نشست، رصد و پایش تعهدات اشتغال شهرستان بود.

وی با بیان اینکه تعهد اشتغال شهرستان لردگان در سال جاری یک‌هزار و ۸۸۸ مورد تعیین شده است، افزود: تاکنون تنها حدود ۸۰۰ مورد از این تعهدات در سامانه مربوطه ثبت شده و لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات اقدام کنند.

قنبری با اشاره به سهم ۴۴ میلیارد تومانی شهرستان لردگان از تسهیلات مشاغل خانگی، تصریح کرد: جذب کامل این اعتبارات تا پایان سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری همچنین از بررسی مشوق‌های حمایتی برای کارفرمایان در این نشست خبر داد و گفت: کارفرمایان می‌توانند از ظرفیت‌هایی نظیر مشوق‌های بیمه‌ای، طرح کارورزی و یارانه دستمزد که از سوی دولت به استان‌ها و شهرستان‌ها اختصاص یافته، بهره‌برداری لازم را داشته باشند.

