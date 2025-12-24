ضرورت جذب کامل تسهیلات مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان لردگان که به ریاست فرماندار و با حضور رؤسای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مصوبات مهم این نشست، رصد و پایش تعهدات اشتغال شهرستان بود.

وی با بیان اینکه تعهد اشتغال شهرستان لردگان در سال جاری یک‌هزار و ۸۸۸ مورد تعیین شده است، افزود: تاکنون تنها حدود ۸۰۰ مورد از این تعهدات در سامانه مربوطه ثبت شده و لازم است تمامی دستگاه‌های اجرایی نسبت به ثبت دقیق و به‌موقع اطلاعات اقدام کنند.

قنبری با اشاره به سهم ۴۴ میلیارد تومانی شهرستان لردگان از تسهیلات مشاغل خانگی، تصریح کرد: جذب کامل این اعتبارات تا پایان سال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری همچنین از بررسی مشوق‌های حمایتی برای کارفرمایان در این نشست خبر داد و گفت: کارفرمایان می‌توانند از ظرفیت‌هایی نظیر مشوق‌های بیمه‌ای، طرح کارورزی و یارانه دستمزد که از سوی دولت به استان‌ها و شهرستان‌ها اختصاص یافته، بهره‌برداری لازم را داشته باشند.