۲ دی ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

همتیان:

۷۱ درصدی تعهد ایجاد اشتغال در لردگان محقق شد

لردگان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار شهرستان لردگان از تحقق۷۱ درصدی تعهد ایجاد اشتغال در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر همتیان اظهار داشت: امسال تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان لردگان چهار هزار و ۳۱۳ نفر بوده که از این تعداد تاکنون ایجاد شغل برای افزون بر سه هزار و ۸۹ نفر محقق شده است.

وی سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی اختصاص یافته به شهرستان لردگان را ۷۴ میلیارد ریال اعلام و تأکید کرد: بانکهای عامل و دستگاه های اجرایی باید با همکاری یکدیگر این سهمیه را جذب کنند.

معاون فرماندار شهرستان لردگان افزود: تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق سهم اشتغال تعهد شده خود تلاش و شغلهای ایجاد شده را برای ارزیابی بعدی وارد سامانه رصد و اشتغال کشور کنند.

