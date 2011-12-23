۷۱ درصدی تعهد ایجاد اشتغال در لردگان محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر همتیان اظهار داشت: امسال تعهد ایجاد اشتغال در شهرستان لردگان چهار هزار و ۳۱۳ نفر بوده که از این تعداد تاکنون ایجاد شغل برای افزون بر سه هزار و ۸۹ نفر محقق شده است.

وی سهمیه تسهیلات مشاغل خانگی اختصاص یافته به شهرستان لردگان را ۷۴ میلیارد ریال اعلام و تأکید کرد: بانکهای عامل و دستگاه های اجرایی باید با همکاری یکدیگر این سهمیه را جذب کنند.

معاون فرماندار شهرستان لردگان افزود: تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به تحقق سهم اشتغال تعهد شده خود تلاش و شغلهای ایجاد شده را برای ارزیابی بعدی وارد سامانه رصد و اشتغال کشور کنند.