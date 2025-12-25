احمدی: هیأت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر شیروان انتخاب شدند

محمد احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: هیئت اجرایی انتخابات شوراهای شهر در فرآیند برگزاری انتخابات از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و اعضای آن از تمام طیف‌های سیاسی، اجتماعی و از میان معتمدین و شخصیت‌های مورد اطمینان عمومی هستند تا بستری برای افزایش اعتماد عمومی و تقویت مشارکت اجتماعی فراهم شود.

وی افزود: هیئت اجرایی انتخابات نقش کلیدی در اجرای دقیق، منظم و مطابق قانون ایفا می‌کنند و اعضای آن از میان افراد معتمد در حوزه‌های فرهنگی دانشگاهیان و فعالان اجتماعی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و … صورت گرفته است.

فرماندار شیروان تأکید کرد: این افراد در کنار وزارت کشور مسئولیت خطیری در اجرای انتخابات را بر عهده دارند و نقش آنان در حفظ صحت و اعتبار انتخابات حائز اهمیت است.

فرماندار شیروان شوراهای اسلامی را نزدیک‌ترین نهاد قانونی به مردم دانست و یادآور شد: برگزاری انتخابات شوراها فرصت مهمی برای مشارکت بی‌واسطه مردم در اداره امور محلی است و فراهم شدن بستر قانونی و اجرایی آن از اولویت‌های مهم فرمانداری شیروان به شمار می‌آید.

احمدی در انتها تصریح کرد: مجموعه عوامل اجرایی با پایبندی به این اصول و قوانین، مسئولیت محوله از سوی نظام را با دقت و حساسیت بالا دنبال خواهند کرد تا انتخاباتی شایسته و درخور جمهوری اسلامی برگزار شود.

گفتنی است؛ پس از برگزاری رأی‌گیری، ۸ نفر اصلی به ترتیب مهستی بیچرانلو، یحیی شعبانی باغان، محمود خباز شیروان، صفرعلی شعبانیان، احمد قاسمی، اسماعیل لشکری، مسعود رضازاده و عباسعلی کیومرثی و ۵ نفر به ترتیب فریدون خدمتگزار، محمدابراهیم عزیزی، هادی محبوب، رضا عامری و علی‌اکبر طهماسبی به عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.