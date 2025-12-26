  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

مازندران قهرمان رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور شد

مازندران قهرمان رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور شد

در پایان رقابت های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور تیم مازندران موفق شد عنوان قهرمانی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کشتی، در پایان این مسابقات استان مازندران به عنوان نخست دست یافت و استان‌های تهران و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند.

رده بندی تیمی و انفرادی این رقابت‌ها به شرح زیر است:

رده بندی تیمی: ۱- مازندران ۲۱۵ امتیاز ۲- تهران ۱۰۸ امتیاز ۳- البرز ۸۲ امتیاز ۴- آذربایجان شرقی ۶۲ امتیاز ۵- توابع تهران ۴۰ امتیاز ۶- کردستان ۴۰ امتیاز ۷- سیستان و بلوچستان ۳۳ امتیاز ۸- همدان ۳۲ امتیاز ۹- لرستان ۳۰ امتیاز ۱۰- گلستان ۲۸ امتیاز

رده بندی انفرادی:

۵۷ کیلوگرم: ۱- علی یحیی پور (مازندران) ۲- مهدی ویسی (سهمیه) ۳- امیر پرسته (سهمیه) و علیرضا سرلک (لرستان) ۵- حسین احمدی (مرکزی) و محمدجواد یخکشی (سهمیه) ۷- پژمان نجفی (کرمانشاه) ۸- احسان سنچولی (گلستان) ۹- حافظ رضایی (قم) و علیرضا گودرزی (تهران)
۶۱ کیلوگرم: ۱- رضا مؤمنی (مازندران) ۲- مهدی رحیمی (البرز) ۳- علی مؤمنی (سهمیه) و علی قلی زادگان (تهران) ۵- اهورا خاطری (سهمیه) و علی اصغر سلطانی (سهمیه) ۷- سید عرفان جعفریان (سهمیه) ۸- نقی رضوان (آذربایجان شرقی) ۹- سید محمد یاسین عبادی (سهمیه) ۱۰- افشین رحانی (منطقه آزاد قشم)
۶۵ کیلوگرم: ۱- پیمان نعمتی (سیستان و بلوچستان) ۲- مرتضی حاج ملامحمدی (البرز) ۳- آرمین حبیب زاده (مازندران) و یاسین رضایی (مازندران) ۵- پویا کاکوئی (سهمیه) و سینا زندی (همدان) ۷- مبین عینی (کدرستان) ۸- امیرحسین حسن زاده (سهمیه) ۹- حسین محمدنژاد (تهران) ۱۰- محمدرضا حسینی (کرمانشاه)
۷۰ کیلوگرم: ۱- ابراهیم الهی (مازندران) ۲- سینا خلیلی (سهمیه) ۳- مرتضی قیاسی (لرستان) و علی خرمدل (تهران) ۵- اشکان مجریان (گلستان) و محمدرضا باقری (سهمیه) ۷- محمد جعفری (کرمانشاه) ۸- کیان محمودجانلو (سهمیه) ۹- داریوش ولی زاده (همدان) ۱۰- عباس ابراهیم زاده (سهمیه)
۷۴ کیلوگرم: ۱- امیرمحمد یزدانی (مازندران) ۲- امیرحسین حسینی (تهران) ۳- علی اکبر فضلی (سهمیه) و علی رضایی (سهمیه) ۵- محمد بخشی (سهمیه) و پژمان ذوالفقار (سهمیه) ۷- علی شرف وندی (کرمانشاه) ۸- علی صبوری (آذربایجان شرقی) ۸- مبین معصومی (آذربایجان شرقی) ۱۰- امیرمهدی ذوالفقار تبار (قزوین)
۷۹ کیلوگرم: ۱- مهدی یوسفی (تهران) ۲- عادل پناهیان (سهمیه) ۳- عرفان الهی (سهمیه) و علی غلامی (آذربایجان شرقی) ۵- فریبرز بابایی (مازندران) و اسماعیل ظهوریان (خراسان شمالی) ۷- محمد عرفان فرضی (زنجان) ۸- محمدرضا کیاء (گلستان) ۹- حسین محمدآقایی (البرز) ۱۰- محمد امین ده ده جانی (کردستان)
۸۶ کیلگرم: ۱- علی سوادکوهی (مازندران) ۲- سجاد غلامی (البرز) ۳- امیرحسین کاووسی (سهمیه) و محمدحسین نوروزیان (کردستان) ۵- وحید اسماعیل زاده (توابع ترهان) و محمدجواد صالحی (سمنان) ۷- هادی وفایی پور (همدان) ۸- ابوالفضل بذری (گلستان) ۹- رضا سلیمانیان (سهمیه) ۱۰- علیرضا کریمی (تهران)
۹۲ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل رحمانی (مازندران) ۲- محمدمبین عظیمی (کردستان) ۳- هادی شرفبیانی (کردستان) و جواد فتح خانی (تهران) ۵- سهیل بالی (مازندران) و حسین رسولی (همدان) ۷- مهدی شایسته (خراسان رضوی) ۸- میلاد احمدی (البرز) ۹- سید رضا هاشمی (سهمیه) ۱۰- امیرمحمد سعادت (اصفهان)
۹۷ کیلوگرم: ۱- مجتبی گلیج (ماندران) ۲- علیرضا رکابی (سهمیه) ۳- ابوالفضل بابالو (تهران) و عرفان علیزاده (سهمیه) ۵- حسین مفیدی (تهران) و امیرحسین باقریان (آذربایجان شرقی) ۷- سعید مرادی (قزوین) ۸- امید کریمی (البرز) ۹- امیرعلی خلیلی (سهمیه) ۱۰- آرین تیموری (یزد)
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی) ۲- محمد علی تبار (سهمیه) ۳- سید مهدی هاشمی (مازندران) و ابوالفضل محمدنژاد (تهران) ۵- سهیل پری نژاد (توابع تهران) و سید رضا چراغی (سهمیه) ۷- عرفان جعفریان (سیستان و بلوچستان) ۸- عباس لشکری (البرز) ۹- محمدرضا حسین پور (سهمیه) ۱۰- محمدرضا لطفی (سهمیه)

کد خبر 6702261

