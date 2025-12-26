سنگدوینی: نباید به فرهنگ نگاه مقطعی و شعاری داشت؛ فرهنگ باید تقویت شود

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در سالهای اخیر، همزمان با فشارهای اقتصادی و محدودیتهای بودجهای، موضوع بودجههای فرهنگی به یکی از محورهای اصلی بحث در محافل کارشناسی و سیاسی تبدیل شده است. برخی جریانها، کاهش اعتبارات فرهنگی را راهکاری برای مدیریت منابع میدانند، در حالی که کارشناسان اجتماعی هشدار میدهند تضعیف زیرساختهای فرهنگی میتواند تبعات بلندمدت و جبرانناپذیری برای جامعه، بهویژه نسل جوان، به همراه داشته باشد.
در همین چارچوب، نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی، عملکرد برخی دستگاههای فرهنگی را یکی از عوامل اصلی بروز چالشهای فرهنگی فعلی میداند.
رمضانعلی سنگدوینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتقاد از عملکرد برخی دستگاههای فرهنگی به معنای کاهش یا حذف فعالیتهای فرهنگی نیست؛ بلکه برعکس، معتقدم فرهنگ باید تقویت شود. اما دستگاههای فرهنگی باید به وظایف خود بهدرستی عمل کنند و با برنامهریزی دقیق، متناسب با شرایط جامعه حرکت کنند.
وی افزود: اگر دستگاههای فرهنگی در سالهای گذشته با برنامهریزی مناسب و هماهنگ عمل میکردند، امروز با برخی آسیبها و مشکلات فرهنگی مواجه نبودیم. فرهنگ حوزهای نیست که بتوان با نگاه مقطعی یا شعاری به آن پرداخت.
ضرورت تطبیق برنامههای فرهنگی با شرایط روز جامعه
نماینده مردم گرگان و آققلا با اشاره به تغییرات سریع اجتماعی و نسلی گفت: شرایط جامعه امروز با گذشته متفاوت است؛ بهویژه نسل جوان نیازمند برنامههای فرهنگی مبتنی بر دانش روز، علم روز و درک واقعی از تحولات اجتماعی است.
سنگدوینی گفت: برنامهریزی فرهنگی باید بر اساس شرایط واقعی جامعه و نیازهای نسل جوان انجام شود. نمیتوان با الگوهای قدیمی، پاسخگوی مسائل جدید بود. دستگاههای فرهنگی باید جامعه را رصد کنند، تحولات را بشناسند و بر همان اساس سیاستگذاری کنند.
اعتمادسازی؛ حلقه مفقوده فعالیتهای فرهنگی
وی یکی از مهمترین اهداف فعالیت فرهنگی را ایجاد باور و اعتماد در جامعه دانست و افزود: کار فرهنگی زمانی اثرگذار است که مخاطب به آن باور پیدا کند. اگر جوانان ما به برنامههای فرهنگی اعتماد نداشته باشند، طبیعی است که تأثیرگذاری کاهش پیدا میکند.
نماینده مردم گرگان و آققلا تأکید کرد: دستگاههای فرهنگی باید بهگونهای عمل کنند که جوانان احساس کنند این برنامهها برای آنها و با نگاه به مسائل واقعی آنها طراحی شده است. این اعتمادسازی، مهمترین سرمایه فرهنگی کشور است.
دفاع قاطع از بودجههای فرهنگی
سنگدوینی در بخش دیگری از سخنان خود با دفاع از اعتبارات فرهنگی گفت: هیچکس در نظام جمهوری اسلامی مخالف بودجههای فرهنگی نیست. فرهنگ، یکی از اصول اعتقادی ما در مسیر انقلاب اسلامی است و نباید به بهانه ضعف عملکرد برخی دستگاههای فرهنگی، اصل فرهنگ را زیر سوال برد.
وی افزود: فرهنگ ما تنها محدود به یک حوزه خاص نیست؛ فرهنگ دینی، اسلامی، انقلابی، فرهنگ دفاع مقدس، فرهنگ ایثار و شهادت، دفاع از ولایت، دفاع از حریم و حرم و حتی دفاع از کشور در مقاطع حساس تاریخی، همگی بخشهایی از هویت فرهنگی ما هستند.
فرهنگ؛ میراث هزارساله ایرانی اسلامی
نماینده مردم گرگان و آققلا با اشاره به پیشینه تاریخی فرهنگ ایران گفت: فرهنگ ایرانی اسلامی ما ریشه در هزاران سال آداب، سنن و اعتقادات این سرزمین دارد. این سرمایه عظیم نباید با نگاههای سطحی یا مقطعی تضعیف شود.
سنگدوینی خاطرنشان کرد: فرهنگ انقلاب اسلامی و فرهنگ دفاع مقدس، ادامه همان فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی است و باید با زبان روز، به نسل جدید منتقل شود.
وی تأکید کرد: دستگاههای فرهنگی باید از نگاههای شعاری فاصله بگیرند و به سمت اقدامات عملی، اثرگذار و قابل سنجش حرکت کنند. هزینهکرد در حوزه فرهنگ باید هدفمند، هوشمند و مبتنی بر برنامه باشد تا بتواند تأثیر واقعی در جامعه بگذارد.
نماینده مردم گرگان و آققلا گفت: مهمترین اولویت امروز ما، جوانان هستند و اگر مسیر فرهنگی را درست طی کنیم، بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز بهصورت ریشهای حل خواهد شد.
