  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۷

آغاز کشت علوفه برای حیات وحش در توران؛پایداری زیستگاه در دستور کار است

شاهرود- رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود از آغاز عملیات کشت و آبیاری پاییزه علوفه در منطقه ماجراد خبر داد و گفت: هدف از اجرای این طرح، تأمین پایداری حیات وحش در این زیستگاه است.

مجید عجمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به منظور تامین علوفه مورد نیاز حیات وحش کار کشت پاییزه جو و یونجه شهریور ماه در منطقه ماجراد آغاز شد، ابراز داشت: زمین مورد نظر امروز آبیاری شده است.

وی با بیان اینکه از جمله دلایل کاهش جمعیت یوز کمبود طعمه است، افزود: برای تکمیل این زنجیره می بایست علوفه مورد نیاز آهو، جبیر، قوچ و میش تامین شود.

رئیس اداره پارک ملی توران شاهرود بابیان اینکه پایداری جمعیت حیات وحش منطقه از اهداف طرح است، ابراز داشت: این طرح با مشارکت جوامع محلی، محیط بان و همیاران طبیعت در حال انجام است.

عجمی با بیان اینکه دیگر رکن مورد نیاز در حفاظت از یوز آموزش و آگاهی بخشی جوامع محلی است، تصریح کرد: به این منظور همزمان با هفته ملی کودک آموزش و مسابقه نقاشی در خانه محیط زیست قلعه بالا برگزار شد.

وی با بیان اینکه گروه های هدف دانش آموزان، معلمان، مادران بودند که برنامه مذکور با همکاری اعضای شورا و دهیاری به اجرا درآمد، افزود: در این برنامه شرکت کنندگان با حیات وحش توران و نحوه شناسایی ردپای حیوانات آشنا شدند.

      کاش برا شاهرود هم این کار رو انجام بدن تا حیوانات وارد وادی السلام نشوند.

